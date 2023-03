Maeva Ghennam et Kevin Guedj se sont retrouvés hier soir, deux ans après l’affaire de sorcellerie qui avait provoqué leur séparation. Depuis cette histoire, Maeva ne parle plus à Carla Moreau, son ex-meilleure amie, mais elle avait également perdu tout contact avec Kevin. Cependant, les choses semblent s’être arrangées entre les deux candidats de télé-réalité, puisqu’ils ont été aperçus très complices chez Magali Berdah. Maeva a même avoué que Kevin lui avait beaucoup manqué. Cette réconciliation risque néanmoins de ne pas plaire à Carla.

Maeva Ghennam et Kevin Guedj renouent leur amitié

Quelques mois après leur rupture, Kevin Guedj paraissait vouloir renouer avec tous ceux qui avaient tourné le dos à Carla. Si cette décision pouvait surprendre, il paraîtrait que les retrouvailles avec son ex-meilleure amie aient été une étape importante pour lui.

L’affaire de sorcellerie qui a impliqué Carla Moreau et Maeva Ghennam est considérée comme l’un des plus importants scandales de la télé-réalité française ces dernières années. Les spéculations ont commencé à émerger en février 2021 sur les réseaux sociaux, suggérant que Carla Moreau avait utilisé des pratiques occultes pour nuire à d’autres participants de la télé-réalité, y compris Maeva Ghennam.

Depuis la fameuse affaire de sorcellerie impliquant Carla Moreau, l’amitié entre cette dernière et Maeva Ghennam est définitivement terminée. Toutefois, la jolie brune n’a pas rompu les liens avec Kevin Guedj. Depuis quelque temps, les deux complices s’affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux, laissant entendre que leur amitié est plus forte que jamais.

En effet, dans une récente publication TikTok, Maeva et Kevin semblent se moquer de leur ennemie commun, sans toutefois la mentionner directement. Ils ont ainsi choisi de tourner en dérision la situation en s’amusant ensemble, sans laisser transparaître une quelconque animosité envers leur ancienne amie.

En dehors de cette actualité, Maeva et Kevin ont partagé leur journée sur les réseaux sociaux. Kevin Guedj a notamment raconté comment il avait été aidé par la police de Paris alors qu’il était perdu, et Maeva a partagé sa dégustation d’un délicieux burger. Les deux candidats de télé-réalité ont donc l’air de se porter plutôt bien, malgré les histoires passées et les potentielles répercussions de leur rapprochement sur leur entourage respectif.

Carla Moreau passe de lourdes épreuves

Il semble que Carla Moreau passe des moments tristes ces derniers temps. La trahison de Kevin Guedj quelques mois après leur mariage et maintenant le décès d’un être cher.

Carla Moreau a traversé une période difficile. Dans une vidéo publiée le lundi 13 mars 2023, elle a révélé être en deuil suite à la perte de son grand-père. Dans sa story Instagram, Carla a partagé sa douleur avec ses followers, expliquant qu’elle avait pris une journée de repos pour faire face à cette épreuve et pleurer son grand-père lors de son enterrement.

Elle a avoué :

J’ai fait une journée repos, j’ai pas mal pleuré. Hier, c’était l’enterrement de mon pépé… J’ai lâché tout ce que j’avais au fond du cœur à la maison le soir.

Carla a admis avoir tendance à garder ses émotions pour elle, mais qu’elle avait choisi de partager sa douleur pour montrer que tout le monde peut être triste et qu’il est important de le montrer. Heureusement, la jeune maman peut compter sur le soutien de ses proches et sur l’amour de sa fille Ruby pour l’aider à traverser cette période difficile.