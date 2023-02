Greg Yega, connu pour sa participation à l’émission de téléréalité “Les Marseillais”, a un passé relationnel mouvementé. En 2018, il a commencé une relation avec Maeva Ghennam, qui a été suivie de nombreuses annonces, séparations et réconciliations. Leur histoire a également impliqué Mélanie Orlenko. Aujourd’hui, bien que leur relation soit terminée depuis plus d’un an, Greg Yega est resté en contact avec Mélanie Orlenko.

Surnommé “Bebew” à la télévision, Greg Yega entretient une certaine ambiguïté concernant son ex-petite amie, la jolie blonde Mélanie Orlenko. Leur relation est restée très discrète depuis leur séparation, mais il semble que les deux soient restés en bons termes malgré tout.

Greg Yega a récemment fait parler de lui en raison de ses relations passées avec deux candidates de téléréalité, Maeva Ghennam et Mélanie Orlenko. Alors qu’il avait révélé être devenu ami avec Maeva Ghennam pendant le tournage de la septième saison de l’émission “Cross”, des rumeurs ont émergé selon lesquelles les deux se fréquentaient à nouveau. Cette situation a suscité des tensions et des clashs sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Greg Yega a surpris tout le monde en se rapprochant à nouveau de Mélanie Orlenko. Le Marseillais a emmené la belle blonde au concert de Chris Brown en plus de lui offrir un sac de luxe d’une grande maison. Des fans ont capturé des images du duo à la sortie du spectacle et les ont partagées sur les réseaux sociaux. Cela a entraîné des spéculations sur une possible réconciliation entre Greg Yega et Melanie Orlenko. Pour dissiper tout malentendu, l’ex copine de “Bebew” a pris la parole samedi après-midi pour clarifier la situation.

Je fais ce que je veux de ma vie. J’ai [bientôt] 30 ans. Sachez une chose de sûre, c’est qu’on est deux fans de Chris Brown.

Il est clair que Greg était encore attaché à son ex, mais ses actions récentes ont semé la confusion quant à ses véritables intentions.

Il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis.

Souvenez-vous de l’histoire d’amour tumultueuse entre Maeva Ghennam et Greg Yega sous les projecteurs de W9, ponctuée par de nombreuses annonces et ruptures passionnées. Les fans de Maeva Ghennam se sont empressés de lui demander son avis sur le rapprochement de Greg et Mélanie Orlenko. Il est vrai que Maeva n’a jamais été la plus grande fan de Mélanie par le passé et qu’elle a déjà utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement envers elle. Cependant, il semblerait que les deux femmes aient réussi à surmonter leurs différences et que Greg Yega et Maeva Ghennam se sont réconciliés et sont aujourd’hui devenus de très bons amis.

