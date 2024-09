ZAPPING – Omar Harfouch coup de coeur de Cyril Hanouna sur C8 en l’honneur de son « Concerto pour la paix », le 18 septembre à Paris

Ce vendredi, Omar Harfouch était l’invité de Cyril Hanouna dans La Tribu de Baba, sur C8. Le pianiste et compositeur était en effet le « coup de coeur » de Baba en vue de son « Concerto pour la Paix » qu’il jouera le 18 septembre prochain au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Un concert qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques semaines, qui accueillera plus d’un millier de personnes et auquel ont été conviées de nombreuses personnalités issues du monde politique, culturel et médiatique.

Durant l’émission, Cyril Hanouna a rappelé qu’avant d’être un homme d’affaires, Omar Harfouch était avant tout « un compositeur et un pianiste incroyable » et a salué l’initiative du musicien, qui entend, par ce concert et ses compositions, envoyer un message de paix, une cause qui lui tient à cœur et qu’il défend sans relâche après une enfance vécue au Liban sous les bombes. Une cause qui lui a par ailleurs récemment valu de recevoir le Best Achievement for Peace Award des mains de Kevin Costner lors de la dernière Mostra de Venise…

Par ailleurs, Omar Harfouch a révélé avoir reçu des mots d’encouragement de Brigitte Macron, qui dans une lettre a indiqué : « Je vous adresse tous mes vœux pour le plein succès de ce concert qui contribuera sans nul doute à porter un message de paix et d’espoir. » Un soutien bienveillant, prestigieux et hautement symbolique, qui salue lui aussi ce « Concerto pour la paix »…

Retrouvez ici l’intervention de Omar Harfouch chez Cyril Hanouna, ce vendredi sur C8