Pour parler de la relation entre Maes et Maeva Ghennam, le rappeur a évoqué dans un vocal publié sur les réseaux sociaux, qu’il a eu une relation avec la candidate de télé-réalité Maeva Ghennam.

Les deux ont nié leur relation, Maes le rappeur annonce que le vocal n’est qu’une blague entre amis, celui à qui il a envoyé le message vocal n’est qu’un trompeur.

La relation entre Maes et Maeva Ghennam n’est qu’une rumeur ?

Il y a quelques mois, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat selon lesquelles Maeva Ghennam était la maîtresse du rappeur Maes. Un audio a même fuité sur Instagram, où l’on entend le jeune homme dire :

J’avoue, Maeva Ghennam, c’est quelque chose quand même. Que Dieu me pardonne, mais j’étais obligé de terminer avec elle. Colis piégé. Je l’ai supprimé de partout. Je suis en mode abeille, je pique une fois, je taille. Après elle me dit ‘monte dans la voiture et vient chez moi’. Je lui dis ‘non, je prends ma voiture et après, moi, je rentre’. Elle me dit ‘non, monte dans la voiture, je te prends un taxi’. Je lui ai dit, ‘tu crois que je suis une escorte ?

Par la suite, la candidate de la télé-réalité Maeva Ghennam a contredit cette rumeur, elle a commenté le vocal de Maes, en disant :

« Sur le bon Dieu, c’est faux. Je suis rentrée seule, y’ avait Akram, Niska et mes amies ».

Maeva a rapidement pris contact avec le rappeur Maes, pour des explications, puis ce dernier lui a répondu. Elle a partagé leur conversation pour prouver ses paroles :

Elle lui dit :

Non mais toi à quoi tu joues à mentir et à me salir comme ça. Oui, on était en after ensemble, mais on n’a pas couché ensemble

Maes lui a répondu :

J’ me suis vanté d’un mensonge entre potes. Je ne savais pas que la trahison viendrait des plus proches. Désolé du dérangement ma grande. Je suis le premier qui ne voulait pas que ce vocal fuite, j’ai femme et enfant

Elle répond sans hésitation :

À la place de mentir, fallait réfléchir aux conséquences. Rassure ta femme qu’il n’y a rien eu à part un after où il y avait plein de gens avec nous

Maeva Ghennam est la maitresse de Maes

Un élément de preuve qui aurait dû mettre fin à l’histoire – bien que Maes n’ait toujours pas parlé publiquement – est maintenant une autre conversation pour enflammer la situation. Cela se serait produit avant la révélation de Maeva et aurait laissé entendre que Maes aurait élaboré un plan pour cacher son infidélité.

Maes aurait envoyé un message à Maeva Ghennam :

Faut éteindre la polémique et vite ! Je suis dans une grande sauce là… (…) On est cramé”, lui aurait-il envoyé.

Elle lui répond : “Mais toi aussi, pourquoi tu racontes des trucs comme ça à tes potos, t’as serré ! (…) T’as déconné, je te dis la vérité ! “, lui a alors répondu Maeva Ghennam. “

Et pour Maes de lui lancer : “Vas y, casse pas les couilles, je t’appelle vite fait et je te dis ce qu’on va dire“.