« Arrogant », « tête de poulet », « tu me lustrais les glaouis »… Cyril Hanouna étrille Yann Barthès, Jean-Michel Aphatie et Yann Barthès !

Cette semaine, la venue de Quentin Bataillon chez Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP! a fait beaucoup de bruit. Le député Renaissance, également président de la commission d’enquête sur la TNT, s’en est pris en direct à Yann Barthès, qu’il avait auditionné quelques jours auparavant, affirmant avoir trouvé le présentateur de Quotidien « arrogant ». Il n’en fallait pas plus pour déchaîner les passions.

Les rivaux et détracteurs de Cyril Hanouna se sont insurgés contre la présence du député à l’antenne de C8 et les propos du président de la commission. Yann Barthès a affirmé que cela décrédibilisait la commission, Jean-Michel Aphatie, chroniqueur de Quotidien, a estimé que cela avait déshonoré l’Assemblée nationale, tandis que Thierry Ardisson a carrément envoyé un SMS à Quentin Bataillon, lui indiquant que sa présence à la remise de médaille de l’homme en noir n’était plus désirée.

Bien évidemment, Cyril Hanouna n’est pas resté muet face à ces attaques, répliquant violemment mais aussi avec beaucoup d’humour. Retrouvez ici ces clashs, qui assurément vont en appeler d’autres dans les jours qui viennent…