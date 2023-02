Cynthia Makhoul maîtresse du footballeur marié : Amine Harit

L’influenceuse Cynthia Makhoul a été en relation avec le footballeur de l’Olympique de Marseille et international marocain Amine Harit marié et père de deux enfants.

Amine Harit jeune homme âgé de 25 ans, franco-marocain joue avec l’équipe nationale du Maroc et l’Olympique de Marseille, marié et papa de deux enfants un garçon et une fille.

D’après le blogueur, “Mehd.ikdr2”, Cynthia Makhoul et Amine Harit avait une relation adultère ces derniers temps et pour prouver ses paroles, Mehdi a publié des vocaux qui proviennent de la messagerie privée du compte Instagram de Cynthia où elle affirme qu’elle avait une relation avec le footballeur Amine Harit et aussi avec Julien Bert. Elle affirme que si les vocaux sont diffusés, cela pourrait détruire des familles. Mehdi a publié les vocaux, parce qu’il estime que tout le monde doit savoir ce que Cynthia fait avec des hommes mariés.

Sont-ils prêts à tout faire pour le buzz ?

Certains internautes accusent Mehdi et Cynthia que toute cette histoire a pour objectif de faire le buzz.

Je vous rappel juste que ce monde à faim de buzz de nos jours, les gens inventent des histoires pour tout et n’importe quoi alors arrêtez de croire à tout ça

Par contre, la plupart des internautes estiment que la seule et unique responsable est Cynthia Makhoul, parce qu’elle a toujours était en relation avec des hommes mariés comme Kevin Guedj et d’autres.

Mais c’est quoi leur délire à ces gens de téléréalité, ils veulent détruire à tout prix la vie des hommes mariés c’est trop. Bref écœurant

Puis certains internautes estiment que c’est la faute de Amine et Cynthia et qu’ils sont tous les deux, seuls responsables de ce qu’ils ont pu faire.

L’ex-star des Marseillais : Cynthia Makhoul

Une photo de Cynthia Makhoul qu’elle a posté sur son Instagram

Cynthia Makhoul est âgé de 28 ans, son nom de scène est “Thia”, et sur les réseaux c’est “Iam Thiaa”. Elle est née le 30 janvier 1995 à Levallois-Perret. Elle a obtenu un bac ES (économie et social) au Liban, puis un BTS et une licence en cosmétique en France. Elle était hôtesse des restaurants de Luxe et et actuellement, elle est créatrice de contenu et influenceuse.

Elle a été connu lors de sa participation à l’émission de téléréalité “ Les Marseillais au Mexique” début 2022 sur W9, et aussi parce qu’elle a entretenu une relation avec Kevin Guedj alors qu’il venait juste de se séparer de Carla Moreau. Cynthia s’est fait exclure du tournage de l’émission “des Cinquante” sur W9 pour consommation de drogue.