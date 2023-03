Le vendredi 4 mars dernier, Manon Tanti, l’épouse de Julien Tanti, a célébré son 33ème anniversaire à Dubaï en compagnie de ses amis et de nombreuses personnalités de la télé-réalité, telles que Maeva Ghennam, Laura Lempika et Milla Jasmine. La fête a été découverte grâce à Maeva Ghennam.

L’anniversaire de Manon Tanti qui a rassemblé les stars de la téléréalité à Dubaï

Julien Tanti, star de la téléréalité, a récemment offert un anniversaire en amoureux à sa femme Manon Tanti aux Maldives. Le couple, parents de deux enfants, a ainsi profité d’un moment privilégié dans un cadre idyllique pour célébrer l’anniversaire de Manon.

Julien Tanti a partagé des photos de leur escapade romantique sur ses réseaux sociaux, montrant le couple profitant de la plage, de l’eau cristalline et des couchers de soleil spectaculaires des Maldives.

Le couple a également partagé un dîner romantique sous une tente installée sur la plage, décorée avec des bougies et des pétales de rose. Le repas comprenait des fruits de mer frais et du champagne pour célébrer l’occasion.

Cette escapade romantique n’est pas le seul cadeau que Julien Tanti a offert à sa femme.

Ils ont ensuite célébré avec des amis et des proches à Dubaï avec un dîner gastronomique et une soirée sur le thème de Coachella.

La fête a eu lieu sur deux bateaux décorés sur le thème de Coachella, et Maeva Ghennam a partagé de nombreuses vidéos de l’événement sur ses réseaux sociaux. La soirée a été une véritable réussite, avec une ambiance festive et conviviale tout au long de la soirée.

Il est clair que Manon Tanti et son mari Julien ont une grande communauté d’amis dans le monde de la téléréalité. Cet anniversaire a été l’occasion de rassembler tous ces amis pour célébrer une soirée inoubliable. Les photos et vidéos de la soirée partagées sur les réseaux sociaux ont suscité l’enthousiasme et la joie de nombreux fans qui ont également apprécié de voir les candidats de télé-réalité s’amuser ensemble.

Maeva Ghennam et Milla Jasmine se réconcilient

Manon Tanti a célébré son anniversaire à bord de deux bateaux, en présence de nombreux amis issus de la téléréalité, dont Milla Jasmine et Maeva Ghennam. Pour Milla Jasmine, cette sortie était très spéciale, car c’était la première depuis son accouchement. Milla Jasmine a accouché pour la première fois le 4 février d’un petit garçon nommé Many. La jeune maman était ravie de pouvoir célébrer cet événement avec ses amis et profiter de ce moment de convivialité.

En effet, pendant la fête, Maeva Ghennam et Milla Jasmine ont réglé leurs comptes.

À l’origine de cette querelle, il y avait une histoire entre la sœur de Milla, Safia, et Greg Yega, qui n’avait pas plu à Maeva. Cette dernière avait reproché à Milla de ne pas l’avoir prévenue, mais cette dernière ignorait également ce qui s’était passé.

Dans une vidéo, Milla a expliqué que toutes les rancœurs ont été mises à plat et que chacune a dit ce qu’elles se reprochaient mutuellement. Il y avait beaucoup de tension entre les deux jeunes femmes, ce qui avait rendu les événements sociaux difficiles pour leurs amis communs.

La querelle a duré deux ans, pas facile quand les deux ont des amis en commun.

Elle a déclaré dans sa vidéo explicative :

Deux ans qu ‘on ne pouvait pas être dans le même endroit.

On a tellement d’amis en commun.

Cependant, la paix est finalement revenue et les deux stars de la télé-réalité ont tourné la page sur cette histoire.

Maeva Ghennam exprime des regrets quant au temps perdu dans sa querelle avec Milla Jasmine. Elle estime que la dispute était futile et qu’elle aurait dû se réconcilier avec Milla bien plus tôt. Maeva aurait aimé être là pour soutenir Milla durant sa grossesse et partager ce moment précieux avec elle.