Séisme dans l’ouest de la France : tremblement de terre d’une magnitude de 5,8

Un fort tremblement de terre a été ressenti dans plusieurs départements de l’Ouest de la France.

La secousse s’est produite entre La Rochelle et Niort et a été ressentie jusqu’à Bordeaux, Rennes et même Paris.

Les bâtiments ont subi d’importants dégâts et les secours ont pris en charge un blessé léger.

Une légère ondulation a secoué le bâtiment à 18h38, plongeant notre petite rédaction dans le silence. Rennes n’était pas la seule ville touchée. Selon les témoignages des internautes, le tremblement de terre a également été ressenti à Nantes, Angers et Bordeaux.

Le séisme a été particulièrement puissant aux alentours de Niort. Selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass), l’épicentre se trouvait à quelques kilomètres du chef-lieu des Deux-Sèvres, dans la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime), avec une magnitude comprise entre 5,3 et 5,8.

La carte du Bureau Central Sismologique Français du tremblement de terre qui a secoué l’ouest de la France (intensité ressentie basée sur les témoignages).

Magnitude comprise entre 5.3 (Renass) et 5.8 (BCSF), avec épicentre à mi-chemin entre La Rochette et Niort.

Un séisme de magnitude 5,8 frappe la région de La Rochelle-Niort, des bâtiments sont endommagés et des habitants évacués

Dans les Deux-Sèvres, un blessé léger a été pris en charge par les secours, selon un bilan de la préfecture qui fait état de dégâts matériels sur des bâtiments, principalement des fissures et des chutes de pierres. Dans le département de Charente-Maritime, aucune victime n’a été recensée par les secours. En revanche, plus d’un millier de foyers étaient privés d’électricité en début de soirée en raison d’une ligne haute tension endommagée.

Dans la commune de La Laigne (Charente-Maritime), proche de l’épicentre, le clocher de l’église présente d’importantes fissures et une douzaine de maisons ont été jugées “inhabitables” en raison de fissures sur les murs porteurs, ont constaté les pompiers. Des experts en bâtiments venus de départements voisins ont été appelés en renfort pour poursuivre les inspections nocturnes des maisons.

Les pompiers de Charente-Maritime, confrontés à un nombre important d’appels, ont demandé au public de contacter les secours uniquement en cas d’urgence. Le Renass a également souligné la nécessité de confirmer l’événement par un analyste. Niort a appelé ses habitants à ne pas paniquer après la secousse. Des morceaux de pierre sont tombés dans la ville. La police a établi un périmètre de sécurité.

Sur les réseaux sociaux, les habitants de l’ouest de la France ont rapidement fait part de leur surprise. Une habitante de Rennes témoigne :

“Ma fille a crié car les vitres tremblaient. Moi, j’étais sur le canapé, ça bougeait vraiment beaucoup.”

Un résident de la périphérie rennaise raconte : “J’étais en train d’écouter de la musique avec les écouteurs quand j’ai aperçu ma TV en train de bouger. Je sentais mes fesses vibrer aussi. J’ai jeté mes écouteurs et prié pour que tout revienne à la normale. Ça a duré quelques secondes.” Une autre personne ajoute : “La maison a craqué de partout.”

Ce séisme se classe parmi les dix secousses les plus fortes enregistrées ces dernières décennies en France métropolitaine. En moyenne, un séisme de cette magnitude se produit tous les dix ans en France métropolitaine, selon Jérôme Vergne, sismologue à l’Institut Terre et Environnement de Strasbourg. Il souligne que le dernier séisme d’une magnitude similaire dans la région remonte à 1972 à Oléron, ce qui en fait un événement important pour la région du grand ouest.

Le plus important séisme enregistré en métropole a eu lieu en 1909 autour de la commune de Lambesc (Bouches-du-Rhône) avec une magnitude de 6,2 sur l’échelle de Richter. Il a causé la mort de 46 personnes et fait 250 blessés.

Le tremblement de terre s’est produit à 18h38 à proximité des communes de Surgères (Charente-Maritime) et Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), à mi-chemin entre La Rochelle et Niort, près du Marais poitevin. Selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF), sa magnitude s’élève de 5,3 à 5,8 sur l’échelle de Richter. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, le qualifie de “l’un des séismes les plus forts enregistrés sur le territoire métropolitain”.

Séisme dans l’ouest de la France : de Nombreux dégâts matériels déclaré

La constatation des dégâts après le séisme de magnitude 5,8 qui a touché l'ouest de la France

Le séisme a fait un blessé léger dans les Deux-Sèvres, selon la préfecture, et “certains bâtiments ont pu être touchés (chutes de pierres, fissures)”. À Niort, une cheminée s’est écrasée en plein centre-ville sans faire de victime, rapporte Ouest-France. En Charente-Maritime, la préfecture signale que 1 100 foyers sont privés d’électricité en raison d’une ligne haute tension endommagée. De nombreux dégâts matériels, principalement des fissures, ont été signalés.

Dans la commune de La Laigne (Charente-Maritime), proche de l’épicentre, le clocher de l’église présente d’importantes fissures et une douzaine de maisons ont été jugées “inhabitables” en raison de fissures sur les murs porteurs, selon un correspondant de l’AFP. Les pompiers de Charente-Maritime, qui ont reçu un nombre important d’appels, ont demandé à la population de contacter les secours seulement en cas d’urgence.

Une réplique de magnitude 5 dans la nuit

Dans la nuit de vendredi à samedi, une réplique de magnitude 5 a été ressentie dans les Deux-Sèvres. La préfecture a déclaré tôt samedi matin, dans un communiqué, qu’une secousse d’une magnitude de 5 a été ressentie à 4h27 dans la même zone. Les pompiers sont mobilisés pour effectuer des reconnaissances, répondre aux appels et vérifier l’état des bâtiments, en particulier ceux qui ont été fragilisés lors de la première secousse de vendredi soir.