Aya Nakamura a pris la décision de porter plainte après qu’un maître chanteur ait menacé de publier ses films intimes qu’il a obtenu lors d’un cambriolage au domicile de la chanteuse. Le maître-chanteur a eu accès aux vidéos au cours du cambriolage.

Alors qu’elle attendait avec impatience la sortie de son dernier album, intitulé « DNK », Aya Nakamura est actuellement confrontée à un problème dont elle se serait bien passée. Selon un article paru dans « Le Journal du dimanche », la chanteuse s’est rendue le 24 janvier dernier au commissariat de Chelles, situé dans le département de la Seine-et-Marne, afin de « déposer une plainte. »

Depuis l’effraction qui a eu lieu à son domicile le 27 décembre 2022, l’interprète de « Djadja » affirme avoir été « victime d’un chantage à la sex tape. » Selon les informations fournies par le procureur Jean-Baptiste Bladier à BFMTV, une enquête a été ouverte pour « vol » et « chantage » et a été confiée à la police judiciaire de Meaux.

La couverture du nouvel album d’Aya Nakamura, DNK.

Un voleur sans pitié qui veut ruiner sa vie.

En effet, selon les déclarations d’Aya Nakamura, les malfrats ont volé plusieurs objets, dont des vêtements et accessoires de luxe, ainsi que deux tablettes numériques contenant des films intimes. Peu de temps après cette infraction, une personne a appelé la jeune mère et lui a réclamé la somme de deux cent cinquante mille euros à condition qu’elle garde le silence et ne souhaite pas que ses rencontres sexuelles soient exposées sur Internet.

Mais pas question pour Aya Nakamura de céder au chantage, comme l’a déclaré au Journal du dimanche une source liée à l’enquête : « L’enquête vient d’être lancée. Le processus de vérification a commencé. Après l’effraction de son domicile, Aya Nakamura n’a pas porté plainte tout de suite auprès des autorités. Il est possible qu’elle n’ait pas voulu rendre public le fait qu’elle avait été victime d’un vol pour une raison quelconque « . Et d’ajouter :

En revanche, quand elle a reçu ces menaces sans équivoque, elle a décidé de ne pas en rester là.

Aya Nakamura sera bientôt au tribunal pour se défendre.

Le succès d’Aya Nakamura peut être attribué à son style unique qui mélange différents genres pour créer quelque chose de frais et de familier à la fois. Ses paroles sont souvent le reflet de ses propres expériences de vie, ce qui les rend encore plus accessibles à ses fans. Aya Nakamura est sûre de continuer à faire des vagues dans l’industrie musicale pour les années à venir.

Cette jeune femme, âgée de 27 ans seulement, a déjà eu affaire au système judiciaire en janvier dernier et se trouve aujourd’hui confrontée à une nouvelle épreuve. Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff, l’homme qui est le père de son deuxième enfant, devaient tous deux se présenter au tribunal le 26 janvier dernier. À deux reprises au moins, lors de leur vive dispute au domicile du producteur, les flics ont été appelés pour mettre fin à la bagarre entre les deux anciens partenaires.

Le 23 février, le tribunal va annoncer sa décision.