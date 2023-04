Marion Game, actrice emblématique du petit écran français, est décédée le jeudi 23 mars 2023 à l’âge de 84 ans, laissant derrière elle une communauté de fans en deuil. Connu pour son rôle de Huguette dans la série télévisée « Scènes de ménages » diffusée sur M6, l’actrice a également marqué le monde du théâtre, du doublage et du cinéma tout au long de sa carrière. Sa fille, Virginie Ledieu, également actrice, a annoncé son décès à l’AFP en déclarant que Marion Game était partie « dans la tendresse et l’affection des siens pour rejoindre les étoiles ».

Marion Game : les derniers hommages rendus à une actrice talentueuse.

Le lieu et la date des obsèques de l’actrice avaient été révélés : l’ultime hommage était rendu le vendredi 31 mars à 10h30 dans l’Église Saint-Roch de Paris, où plusieurs personnalités du monde artistique ont reçu leur dernier adieu. L’inhumation de Marion Game avait lieu dans la plus stricte intimité avec ses proches.

La mort de Marion Game a suscité de nombreuses réactions émouvantes de la part de ses collègues et amis du monde du spectacle, dont David Mora, son ancien co-star dans « Scènes de ménages » a déclaré :

« Je voudrais dire toute mon admiration pour cette grande actrice. Je me rappelle son accent de titi parisienne propre à elle quand elle m’avait accueilli dans Scènes de ménages. Elle était une comédienne très talentueuse, elle avait fait plein de voix de doublage. C’est une bien triste nouvelle, c’est sûr. C’est toute la famille de Scènes de ménages qui est en deuil. C’est un sacré coup dur »,

La communauté des fans de Marion Game a également exprimé sa tristesse face à cette perte. L’actrice restera dans les mémoires de tous ceux qui l’ont aimée et admirée pour son talent et son charisme unique.

Une série culte « Scènes de ménage »

Scènes de ménages est une série télévisée française diffusée sur M6 depuis 2009. Elle raconte le quotidien de cinq couples de générations différentes, tous vivant dans le même immeuble.

La série rencontre un immense succès depuis sa création, attirant des millions de téléspectateurs à chaque épisode diffusé. Les personnages sont attachants, drôles et très différents les uns des autres, permettant à chaque spectateur de s’identifier à l’un d’entre eux. La série a ainsi su évoluer avec le temps en introduisant de nouveaux personnages et en abordant des sujets de société actuels.

Scènes de ménages a par ailleurs permis à de nombreux acteurs de se faire connaître et de lancer leur carrière. Elle a été récompensée à plusieurs reprises lors de cérémonies de remise de prix, notamment lors des Trophées de la télévision en 2011 et des Lauriers de la télévision en 2016.

La série a aussi été adaptée dans plusieurs pays, comme l’Espagne, la Belgique, la Grèce et la Russie, avec un succès mitigé. En France, elle reste l’une des séries les plus populaires et est devenue un véritable phénomène de société.

Marion Game et Gérard Hernandez étaient un couple emblématique de la série « Scènes de ménages ». Ils ont joué ensemble pendant plus de dix ans les personnages d’Huguette et Raymond, un couple de retraités qui s’aiment malgré leurs chamailleries incessantes. Les deux acteurs avaient une grande complicité à l’écran et ont su toucher le public français avec leur humour et leur tendresse.

Hors caméra, Marion Game et Gérard Hernandez étaient également très proches et partageaient une amitié sincère. Ils se sont rencontrés sur un tournage dans les années 80 et ont depuis collaboré sur de nombreux projets artistiques. Malheureusement, leur collaboration sur « Scènes de ménages » a pris fin avec le décès de Marion Game en 2023.

Leur couple restera un souvenir impérissable pour les fans de la série.