Melanie ORL, ancienne compagne de Greg Yega, aurait récemment fait une grande annonce à sa communauté. Elle a été vue avec un ventre rond, laissant supposer qu’elle serait enceinte. Un cliché dévoilé récemment sur Instagram a créé le buzz sur la toile, car il montrait une grossesse gémellaire.

Mélanie Orl enceinte de Greg Yega?

La jeune femme a écrit “ECHO SA 12 J8” en légende de la première photographie, ce qui laisse penser qu’elle serait enceinte de presque trois mois. La deuxième image a toutefois fait polémique auprès de sa communauté, car elle a écrit:

“Des jumeaux”.

Il se pourrait que Melanie Orl ait fait une simple blague à ses abonnés et que son ventre bombé soit la conséquence d’un trouble hormonal ou d’un repas un peu trop copieux.

“Blague, les amis ! Juste de la bouffe dans mon ventre’’.

Malgré les rumeurs qui ont couru, l’influenceuse aurait choisi de ne pas se remettre en couple avec Greg Yega et serait donc toujours célibataire. Le 13 mars dernier, Melanie a fêté ses 30 ans, mais n’a pas vraiment pu en profiter. Ce matin-là, elle s’est réveillée prise de tremblements et a aussitôt fait un malaise. Souffrant de vomissements et de brûlures au niveau de la cage thoracique, l’influenceuse a célébré son changement de dizaine clouée au lit.

Malgré un test Covid négatif, Melanie a dû échapper à un mauvais virus. Heureusement, la jeune femme a pu compter sur les nombreux messages de ses proches et abonnés pour lui réchauffer le cœur. Reste à savoir si Melanie sera vraiment maman dans les mois à venir ou s’il ne s’agit que d’une fausse alerte. La suite au prochain épisode.

Mélanie Orl sur le point de faire son grand retour à la télé-réalité ?

Mélanie ORL, la célèbre candidate de télé-réalité, refait parler d’elle. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent quant à son retour sur les écrans, suscitant l’enthousiasme de ses fans. Mais que se passe-t-il réellement ?

Pour rappel, Mélanie ORL s’est fait connaître du grand public en 2019 grâce à sa participation remarquée à l’émission “L’île de la tentation”. Son tempérament affirmé et son physique ont rapidement attiré l’attention des téléspectateurs, qui ont suivi avec intérêt ses aventures amoureuses sous les yeux des caméras, notamment sa relation tumultueuse avec Greg et son conflit avec Maeva Ghennam.

Depuis lors, la popularité de Mélanie ORL n’a cessé de croître. Elle a même fait une apparition remarquée dans la première saison de l’émission “Les 50” diffusée en 2022. Face à l’engouement de ses fans, la candidate de télé-réalité a récemment répondu à leurs questions sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, la réponse de Mélanie ORL a déçu de nombreux internautes. En effet, la jeune femme a déclaré qu’elle n’était plus intéressée par la participation à des émissions de télé-réalité. Elle a expliqué qu’elle avait d’autres projets en cours qui ne lui permettaient pas de partir à l’aventure ou d’être compatible avec ce type de programme.

Photo du compte Instagram de Mélanie Orl en 2023

À l’âge de 30 ans, Mélanie ORL considère que son temps dans ce domaine est révolu et qu’elle doit désormais se concentrer sur d’autres aspects de sa vie. Cette annonce a donc mis fin aux rumeurs qui circulaient quant à son éventuel retour sur nos écrans.

Cependant, certains anciens candidats de télé-réalité qui avaient disparu des écrans depuis plusieurs années ont récemment fait leur grand retour, comme le couple formé par Camila et Noré dans l’émission “Les 50” et “Le Cross” ces derniers mois. Il est donc possible que Mélanie ORL change d’avis à l’avenir et fasse son grand retour sur nos écrans, mais pour l’instant, la candidate semble déterminée à poursuivre d’autres projets.