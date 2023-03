Donald Trump a suscité la controverse avec son dernier livre intitulé “Letters to Trump”, Lettre à Trump qui sera publié le 25 avril 2023. Ce livre contient 150 lettres échangées avec des personnalités de premier plan du monde entier, telles que des politiciens, des stars du cinéma et de la musique, ainsi que des têtes couronnées, y compris la défunte Lady Diana.

Les lettres échangées entre Donald Trump et Lady Diana font le buzz

Les lecteurs pourront découvrir des lettres échangées avec des personnalités telles que George W. Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Clint Eastwood et Michael Jackson. Les échanges privés entre Donald Trump et ces personnalités pourraient susciter la controverse et faire couler beaucoup d’encre. Pour le moment, aucun contenu de ces lettres n’a été dévoilé au public.

Ces correspondances offrent un aperçu des échanges privés entre l’ancien président américain et des personnalités influentes telles que la reine Elizabeth II et même la Princesse de Galle , Lady Diana.

D’après lui, l’ancienne reine et la Princesse de Galle étaient connues pour leur goût de la vie libertine.

Lors d’une récente interview avec un média politique américain, Donald Trump s’est laissé aller à des propos offensants à l’encontre des personnalités qui lui avaient envoyé des lettres. Il a affirmé les connaître tous et qu’ils lui avaient tous léché le derrière, mais qu’aujourd’hui, seule la moitié d’entre eux continuait à le faire. Ces propos ont une fois de plus fait ressortir son manque de tact légendaire.

Il a déclaré :

“Je les ai tous connus – et chacun d’entre eux m’a léché le cul, et maintenant, je n’ai plus que la moitié d’entre eux qui me lèchent le cul”

Le frère de Lady Diana a également réagi aux propos de l’ancien président, déclarant que la défunte Princesse avait peu d’égards pour lui lorsqu’elle avait parlé de lui à l’époque où il utilisait sa réputation pour vendre des propriétés à New York.

Il déclara :

“La seule fois où elle m’a parlé de lui – à l’époque, il usait de sa réputation pour vendre des propriétés à New York -, elle estimait clairement qu’il était pire qu’une fissure anale”.

Le style provocateur de Donald Trump : entre stratégie de communication et polémiques

Photo de Lady Diana et Donald Trump.

Au cours de sa carrière politique et en tant qu’homme d’affaires, Donald Trump a été au cœur de nombreuses controverses. Ses déclarations sur les femmes et les minorités ont été largement critiquées, tout comme ses politiques en matière d’immigration. De plus, ses liens présumés avec la Russie et les allégations de collusion lors de la campagne présidentielle de 2016 ont suscité des enquêtes approfondies. Les accusations d’inconduite sexuelle et de comportement inapproprié ont également été portés contre lui.

Pendant son mandat présidentiel, l’ex-président des états-unis a été impliqué dans plusieurs scandales, notamment l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle, les conflits d’intérêts liés à ses activités commerciales, la séparation des familles à la frontière américano-mexicaine et sa gestion controversée de la pandémie de COVID-19. Enfin, son encouragement à l’insurrection au Capitole en janvier 2021 a déclenché des accusations de subversion de la démocratie.

Les opinions sur Donald Trump sont très divisées. Certaines personnes le considèrent comme un leader fort et efficace, tandis que d’autres le considèrent comme un danger pour les valeurs démocratiques américaines. Les déclarations de Trump suscitaient souvent une vive polémique et ont été largement critiquées.

Cependant, il convient de noter que ces propos sont généralement destinés à faire réagir et à attirer l’attention des médias, dans le cadre de sa stratégie de communication. Quoi qu’il en soit, les déclarations de Trump ne manquent pas de susciter des réactions de la part de la classe politique et de la société en général.