Maes vs Booba dans un octogone sans règles ! [2023]

Le rappeur Booba ne manque pas de causer des polémiques et de terminer tout le monde sur les réseaux sociaux. Après avoir taclé les influvoleurs et Cyril Hanouna, le Duc de Boulogne s’attaque à son ancien protégé, le rappeur français Maes. Même après avoir tourné quelques clips ensemble, il n y a toujours pas de reconnaissance de la part de l’artiste de 28 ans. À l’image de son ancienne embrouille avec Kaaris, Maes provoque Booba à un octogone sans règles.

Maes vs Booba: Encore un combat proposé à B2O

Booba se retrouve au milieu d’une énième polémique, comme il aime l’être. Mais bizarrement, cette fois ce n’est pas Booba qui a lancé l’embrouille mais un autre rappeur qu’il connaît très bien: Maes.

Le jeune homme a commencé en faisant appel à un boycott du prochain concert de Booba qui aura lieu au Maroc. B2O décide alors de riposter et provoque le rappeur à un duel musical sur Spotify.

“@MaesOfficiel petit lâche tu veux parler des autres? Si t’es si chaud on sort un son en même temps si tu veux j’te laisse deux ou trois semaines tu vas voir c’que j’vais t’mettre rigolo!!! Allez va pleurer dans les jupons d’Maeva et va acheter les couches petit joueur…”

Un duel qui a mis l’eau à la bouche de plusieurs fans du rap français, mais le jeune rappeur a décidé de proposer autre chose.

“J’ai besoin de te casser ta mère… Ça veut dire frérot, on ne va pas faire de tête-à-tête sur Spotify, Deezer, tu es devenu fou ou quoi ? Frérot, comportement, dans trois piges, tu as 50 ans, comportement. Viens, octogone, sans règles. Je vais boire ton sang, je vais te briser les os. Bref, quand tu veux, sérieusement.”

C’est un octogone que Maes veut faire et non un duel musical. Le Duc de Boulogne décide alors de partager la nouvelle avec son audience et demande leur avis. Et ces avis sont assez partagées.

Il y a ceux qui reprochent à Booba de n’avoir jamais combattu un rappeur dans sa carrière, malgré toute la hype qu’il y avait autour de ses possibles combats à chaque fois. D’autres reprochent à Maes d’être un ingrat ou encore de faire tout ce cinéma que pour le buzz et il y a ceux qui veulent le duel musical.

En tout cas, c’est assez lâche de proposer un combat à un homme qui “dans 3 ans va avoir 50 piges” alors qu’on est encore dans la fleur de l’âge. Pour rappel, Maes a 28 ans.

En attendant de voir la réponse de Booba, Maeva Ghennam, qui a peut-être eu une petite histoire avec Maes, tacle elle aussi le Duc de Boulogne.

Maeva Ghennam clash Booba

Encore de la polémique causée par B2O. Du moins c’est ce que pense Maeva. La jeune femme a subi un harcèlement sur les réseaux sociaux qu’elle ne supporte plus, et Booba a décidé de rajouter son petit grain de sel comme d’habitude.

Elle répond alors à cette histoire quand l’un de ses followers l’interpelle au sujet du rappeur de 47 ans, en disant que Booba serait jaloux d’elle parce qu’elle attire l’attention de Maes.

“En vrai, il ne s’est rien passé avec Maes. Et Booba c’est un seumar, il aurait préféré que ça se passe avec lui parce que franchement Maes, il est plus frais que lui hihi.”

À voir comment toute cette histoire va se terminer.