C’est lors d’un beau jour de février que Booba clash Rohff, Il s’est réveillé et était d’humeur à s’embrouiller et causer des polémiques… en fait ça arrive souvent ça. En tout cas le rappeur a récemment décidé de s’attaquer aux médias, à Cyril Hanouna, Rohff, Maeva Anissa… bref tout ce qui fait du bruit sur les réseaux sociaux et peut attirer de l’attention et comme d’habitude, le rappeur tire à balles réelles.

Booba vs Rohff

Bon, ça n’a jamais été une grande amitié entre Booba et Rohff. Les deux rappeurs aiment plus que tout se clasher l’un l’autre sur tout et n’importe quoi, comme cette fois où ils se reprochent de ne pas flouter les têtes de leurs enfants avec qui il prend souvent des photos.

“Commence par arrêter de les montrer pour rien et arrête de les instrumentaliser juste pour du buzz éphémère et prendre la toile par les sentiments. Floute leurs visages au moins c’est pas des jouets imbécile va.”

Mais Rohff avait oublié qu’il était coupable du même genre de connerie, chose que Booba n’hésite pas à lui rappeler.

“C’est pas des jouets floute leur visage. Floute les comme ta carrière et tes streams. Plus haineux plus loser plus lâche plus éteint que toi y a pas.”

Coup dur pour le rappeur comorien, mais il n’hésite pas à riposter.

“Snep knows me long before you (Snep me connaissait bien avant toi) , quand t’est Zumba certif plaqué Or en stream made in China seront aussi populaires qu’un #Quiest l’exemple tu pourras t’asseoir à la table de R.O.H.2F ton MENTOR. Mon Bercy a éteint ton SDF financé because you are fatiguéy et eclatey sur scène.”

C’est là que Booba se tourne vers l’une de ses ex-compagnes, Maeva Anissa, qui a publié un tweet où elle lui reproche de ne pas visiter son fils.

“Ça fait trois ans qu’il n’a pas vu son fils, trois ans que je n’ai plus de nouvelles, voilà, vous me soulez avec lui.”

Le Duc de Boulogne ne rate pas cette occasion pour frapper Rohff là où ça fait mal.

“@rohff c’est Maeva la mère de ton enfant qui parle père indigne. Soit un “grand monsieur” et met la en veilleuse! J’ai encore du stock si tu veux on continue c’est une partie de plaisir pour moi.”

C’est bien vrai, Booba peut continuer à jouer à ce jeu, ça ne lui rapporte que du bénéfice. Le rappeur reçoit plus d’engagement que d’habitude, alors il joue sur plusieurs cibles.

Cyril Hanouna et Magali Berdah dans le viseur

S’attaquer à la scène rap c’est bien, mais c’est limité. Booba décide alors de se tourner vers le monde de la téléréalité.

Il clash alors Cyril Hanouna sur tout genre de sujets comme par exemple “l’influvoleuse” Magalie Berdah et le fait que le présentateur de TPMP possède des parts dans l’entreprise de Magalie.

“2018 même procédé même mensonge même cyber-harcèlement même arnaque… @magalieberdah personne n’est dupe. T’es mal tombé ma vieille et ton guru @Cyrilhanouna va pas te sauver avec ses 1000 visages…”

Le rappeur français ne s’arrête pas là et continue à tacler “Baba” sur d’autres sujets. Cyril Hanouna semble être prêt à jouer son jeu. La guerre est lancée.

“@CyrilHanouna Déjà soit un homme et prononce mon nom. Tu traînes avec des voyous mais t’est pas un voyou. À 32 ans tu jouais à la playstation chez papa maman. Te perds pas Baba t’es pas prêt. Assume les critiques.”