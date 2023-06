Lily-Rose Depp en couple avec la rappeuse 070 Shake, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, a officialisé sa relation avec le 12 mai par une story Instagram. Cette confirmation survient après des spéculations dues à des selfies partagés lors de la Fashion Week à Paris. L’annonce n’est pas surprenante, la jeune actrice ayant auparavant exprimé son refus de définir sa sexualité, ce qui laisse croire que Lily-Rose Depp est lesbienne.

Lily-Rose Depp et 070 Shake : une relation amoureuse enfin officialisée

Le vendredi 12 mai, Lily-Rose Depp, la progéniture de Johnny Depp et Vanessa Paradis, a confirmé sa relation avec la rappeuse 070 Shake, alias Danielle Balbuena, par une story Instagram. Elle a partagé une photo d’elle et 070 Shake en train de s’embrasser, accompagnée de la légende « 4 mois avec mon crush ».

Lily-Rose Depp et 070 Shake officialisant leur relation de 4 mois en s’embrassant

Lily-Rose Depp avait précédemment intrigué ses fans en postant des selfies avec la rappeuse américaine, protégée de Kanye West, pendant la Fashion Week à Paris. Même si la relation n’était pas encore officiellement confirmée à l’époque, elles avaient été aperçues échangeant un baiser lors d’un repas au restaurant.

Bien que certains fans aient été surpris de voir Lily-Rose Depp en couple avec une autre femme, la nouvelle n’est pas totalement inattendue. En effet, en 2015, Lily-Rose Depp a été en couple avec l’acteur Timothée Chalamet et le rappeur français Yassine Stein, avait exprimé dans une interview pour “Nylon magazine” son refus de catégoriser sa sexualité. Elle encourageait à embrasser le changement dans les sentiments amoureux, affirmant qu’il n’y avait aucun problème à aimer quelque chose un jour et à aimer autre chose le lendemain.

Une nouvelle étape pour Lily-Rose Depp et 070 Shake

Lily-Rose Depp et 070 Shake ont franchi une nouvelle étape en officialisant leur relation, partageant ouvertement leur complicité et amour mutuel avec le monde à travers les réseaux sociaux. Leur démonstration publique de leur amour a suscité l’admiration de nombreux fans qui voient en elles un symbole d’authenticité et d’acceptation de soi.

Leur relation s’est épanouie dans la complicité renforcés par leur passion commune pour l’art et la musique. L’histoire d’amour entre ces deux artistes talentueuses a captivé l’attention du public et des médias, avec la promesse d’offrir un récit passionnant à suivre.

En outre, la relation de Lily-Rose Depp et 070 Shake transcende la simple romance pour devenir une source d’inspiration pour leurs fans. Elles brisent les conventions sociales en s’affichant ensemble, illustrant ainsi qu’il n’y a pas de limites en amour. Elles inspirent le courage, l’acceptation de soi et la fierté de l’identité personnelle, ouvrant la voie à une nouvelle ère de liberté et de tolérance.

Lily-Rose Depp et 070 Shake en couple

La complicité artistique entre ces deux artistes est également un aspect notable de leur relation. Leur soutien mutuel dans leurs projets musicaux et artistiques ouvre la porte à de possibles collaborations créatives passionnantes. L’annonce officielle de leur relation a surpris et ravi de nombreux fans, créant un buzz dans l’industrie du divertissement.

En défiant les conventions et en vivant leur amour de manière audacieuse et authentique, Lily-Rose Depp et 070 Shake incarnent une nouvelle génération d’artistes qui montrent que l’amour n’a pas de frontières. Leur relation promet d’être une source d’inspiration et de réflexion pour les années à venir.