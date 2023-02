Jenaye Noah, 26 ans, fille de Yannick Noah. Elle a été aperçue à Paris avec un certain rappeur, alors que normalement, elle vit à New York là où elle travaille en tant que mannequin. Serait-elle venue pour la Paris Fashion Week? La jeune femme a posté une photo d’elle en story Instagram où elle porte une robe sublime avec un décolleté, elle semblait être dans les coulisses.

Mais après ça? Pourquoi rester à Paris? La raison pour laquelle Jenaye reste à Paris pourrait bien avoir quelque chose à voir avec ce rappeur…

La fille de Yannick Noah séjourne dans la capitale du romantisme?

Comme Jenaye Noah vit à New York, où elle poursuit sa carrière de mannequin très demandée, elle ne passe pas à Paris. Mais elle a été récemment aperçue avec le célèbre rappeur américain alors que la Fashion Wekk s’était conclue. G-Eazy se trouvait à Paris pour poser à la Fashion Week, mais il semble avoir prolongé son séjour lui aussi, il dit même se plaire énormément au sein de la capitale française.

« Je me trouve dans l’un de mes endroits préférés sur terre à faire quelque chose pour lequel mon coeur est profondément reconnaissant et heureux »

Peut-être qu’il fait allusion à la paris Fashion Week, peut-être qu’il fait allusion à la capitale du romantisme, ou peut-être qu’ il fait allusion à Jenaye, on ne sait pas.

Comment la fille de Yannick Noah a rencontré G-Eazy?

Où se seraient-ils rencontrées? C’est bien connu que la Paris Fashion Week est un événement prestigieux où des stars internationales se retrouvent pour poser, défiler, regarder et interagir avec d’autres célébrités à l’influence colossale. Mais ce serait trop rapide, on a besoin de bien plus de temps qu’une semaine pour savoir si une personne nous plait.

Il est possible que G-Eazy ait aperçu Jenaye au défilé Chanel à Miami, où elle a tenue une performance ravissante, mais on peut aussi penser que c’est à cause de la proximité que G-Eazy a avec la famille Noah depuis quelques temps, il semble être proche d’un autre enfant de Yannick Noah, Joalukas Noah.

Photo du compte Instagram de Joalukas Noah, il prends une photo avec le rappeur G-Eazy

La description du post dit “souvenirs de la dernière semaine à Paris” Joalukas serait allé voir un match de NBA des Chicago Bulls avec le rappeur G-Eazy.

Jenaye Noah est plutôt discrète lorsqu’il s’agit de relations amoureuses, et c’est bien la raison pour laquelle ces événements font autant de bruit. Après l’auteure Lana Del Rey, c’est Jenaye que G-Eazy semble vouloir.

Voilà une supposé histoire d’amour nouvelle entre deux célébrités, le mystère est encore complet, mais le comportement des deux stars porte à croire que leur relation est bel et bien authentique!