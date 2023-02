Lily-Rose Depp nue fait fureur après ses clichés dévoilés par “i-D”. L’actrice a notamment posé dans une naked dress qui rappelle une certaine Kate Moss.

La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis continue son ascension ! Et pour cela, la mannequin de 23 ans n’hésite pas à se dévêtir pour faire la une du célèbre magazine américain “i-D”. Lily-Rose Depp y apparait presque nue avec un clin d’oeil très charmeur. C’est dans ce même magazine qu’elle se confie sur son prochain rôle et sur la nouvelle polémique des “napo babies” qui fait rage de l’autre côté de l’Atlantique.

Lily-Rose nue réincarne Kate Moss

A l’occasion de son shooting photo réalisé par Karim Sadli, la jeune actrice va enchaîner les poses classiques jusqu’à ce cliché rappelant Kate Moss. En effet, ce clin d’oeil nous renvoit trente ans en arrière, où Kate Moss alors âgée de 19 ans se présentait dans la même tenue à une soirée de l’Elite Model Agency. Son air de ressemblance avec le top modèle anglais renforce l’insouciance naturelle de la jeune mannequin. Un début d’année très remarqué sur les réseaux !

La prochaine star de “The Idol” répond à ses détracteurs

A la suite de cette série de photos publiées dans le bimensuel américain, une interview de l’actrice a également révélé son prochain rôle. Lily-Rose Depp sera la future star de la série trash “The Idol” produite par le chanteur The Weeknd, le réalisateur Sam Levinson et la chaîne HBO.

C’est le projet le plus significatif et le plus important que j’aie jamais réalisé, et la chose dont je suis le plus fière. – Lily-Rose Depp

Cette interview a aussi été l’occasion de répondre à la violente polémique des “napo babies”, sujet qui tient à coeur à la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis.

Je suis très prudente sur ce sujet maintenant. J’ai le sentiment que mes parents ont fait le meilleur qu’ils pouvaient pour m’offrir l’enfance la plus «normale» possible […] Je sais très bien que mon enfance n’a pas ressemblé à celle des autres. Mais en même temps, c’est la seule que j’ai connue, donc je dois m’en accommoder. – Lily-Rose Depp

Après cette déclaration engagée, il est très probable que la jeune femme surfe sur son éclat de communication pour se hisser au rang de superstar.