C’était imminent, le monde en parle constamment depuis quelques semaines: La 95ème cérémonie des Oscars a eu lieu ce dimanche 12 mars 2023 et voici les gagnants des oscars 2023. Et comme d’habitude, cet événement a eu son lot de drames, de retournement de situations, de prix inattendus et de polémiques. La cérémonie hollywoodienne fait parler d’elle sans arrêt, que ce soit de manière positive ou négative.

Les gagnants des Oscars 2023 célébrés sans Will Smith

Tout le monde s’en rappelle. La claque monumentale que Will Smith avait infligée à Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars en 2022 (cérémonie pendant laquelle il a gagné son premier Oscar) a laissé des séquelles dans la mémoire des gens.

C’est pour ça que lors de l’édition 2023 de l’événement, la star du film King Richard a été bannie, comme le rappelle le présentateur de la cérémonie des Oscars 2023, Jimmy Kimmel au début de cette dernière.

“On veut que vous vous amusiez. On veut que vous vous sentiez en sécurité et par-dessus tout que JE me sente en sécurité. Donc on a mis en place une politique stricte. Si quelqu’un dans ce théâtre commet un acte violent à n’importe quel moment de ce show vous serez récompensé avec l’Oscar pour Meilleur Acteur et aurez la permission de donner un discours de 19 minutes.”

Blagues et sarcasme à part, Jimmy a mentionné que les directeurs de la cérémonie avaient mis en place une équipe de sécurité pour prévenir ce genre d’incident et Will Smith a été banni des Oscars pour une durée de 10 ans.

Voici la liste des gagnants des Oscars 2023 !

Les célébrités d’Hollywood se sont toutes rassemblées à Los Angeles pour découvrir les gagnants de cette cérémonie des Oscars. Voici la listes des quelques fortunées qui ont réussi à gagner le prix tant convoité ainsi que les autres nominées.

Oscars 2023: Meilleure Photo

Gagnant: Everything Everywhere All at once

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Oscars 2023: Meilleur Acteur

Gagnant: Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Austin Butler, Elvis

Oscars 2023: Meilleure Actrice

Gagnante: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Michelle Williams, The Fabelmans

Andrea Riseborough, To Leslie

Ana de Armas, Blonde

Cate Blanchett, Tar

Oscars 2023: Meilleur Acteur dans un second rôle

Gagnant: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Oscars 2023: Meilleure Actrice dans second rôle

Gagnante: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Oscars 2023: Meilleur Réalisateur

Gagnants: Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg, The Fabelmans

Todd Field, Tar

Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Oscars 2023: Meilleure Musique Originale

Gagnant: Naatu Naatu, Kaala Bhairava and Rahul Sipligunj (RRR)

Applause, Sofia Carson and Diane Warren (Tell It Like a Woman)

Lift Me Up, Rihanna (Black Panther: Wakanda Forever)

Hold My Hand, Lady Gaga (Top Gun: Maverick)

This is a Life, Son Lux (Everything Everywhere All at Once)

Oscars 2023: Meilleur Musique composée pour un Film

Gagnant: All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Oscars 2023: Meilleur Maquillage et style de Cheveux

Gagnant: The Whale

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Oscars 2023: Meilleur Costume

Gagnant: Black Panther: Wakanda Forever

Babylon

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Mrs Harris Goes To Paris

Oscars 2023: Meilleure Cinématographie

Gagnant: All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tar

Oscars 2023: Scénario le plus Original

Gagnant: Everything Everywhere All at Once

Triangle of Sadness

The Fabelmans

The Banshees of Inisherin

Tar

Oscars 2023: Meilleure Adaptation de Scénario

Gagnant: Women Talking

All Quiet on the Western Front

Living

Top Gun: Maverick

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Oscars 2023: Meilleure Qualité de Son

Gagnant: Top Gun: Maverick

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of the Water

The Batman

Elvis

Oscars 2023: Meilleur Montage

Gagnant: Everything Everywhere All at Once

The Banshees of Inisherin

Elvis

Tar

Top Gun: Maverick

Oscars 2023: Meilleure Décoration

Gagnant: All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of the Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Oscars 2023: Meilleurs Effets visuels

Gagnant: Avatar: The Way of Water

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Oscars 2023: Meilleurs films tournées en dehors d’un pays anglais

Gagnant: All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Oscars 2023: Meilleures Animations

Gagnant: Guillermo del Toro’s Pinocchio – Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley

Marcel the Shell with Shoes on – Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan and Paul Mezey

Puss in Boots: The Last Wish – Joel Crawford and Mark Swift

The Sea Beast – Chris Williams and Jed Schlanger

Turning Red – Domee Shi and Lindsey Collins

Oscars 2023: Meilleur Documentaire

Gagnant: Navalny

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Oscars 2023: Meilleurs court métrages Live Action

Gagnant: An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Oscars 2023: Meilleur documentaire en court métrage

Gagnant: The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Oscars 2023: Meilleur court métrage animé

Gagnant: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse The Flying Sailor Ice Merchants My Year of D*cks An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

La polémique de la meilleure actrice en second rôle

Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh et Ke Huy Quan prennent une photo ensemble à la 95ème cérémonie des Oscars, le 12 mars 2023

Comme vous avez pu le lire, c’est Jamie Lee Curtis qui a gagné l’Oscar de la meilleure actrice en second rôle avec son rôle dans Everything Everywhere All At Once (Tout Partout Au Même Temps).

Cependant cette nouvelle n’est pas bien passé auprès de la sphère Twitter, qui juge que Angela Basset aurait dû gagner ce prix avec son immense performance dans le film Wakanda Forever.

On peut voir de nombreux tweets sur Twitter qui parlent de ce scandale.

“Moi en train de voler l’Oscar pour le donner à Angela Bassett”

Me stealing the oscar to give it to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/KfkLUJo0h9 — ♈︎ (@bvbhive) March 13, 2023

“T’est en train de me dire que la performance ringarde et médiocre de Jamie Lee Curtis est meilleure que cette pièce d’art que nous a livré Angela?”

you’re telling me that corny ass Performance from Jaime lee curtis was better than this piece of Art Angela Bassett delivered?pic.twitter.com/lgykpGMKg7 — ST☆R BOY (@Dr7gns) March 13, 2023

De quoi parle le meilleur film de cette cérémonie?

Bien que la nomination de Jamie Lee Curtis à la place de Angela Bassett semble faire polémique, personne ne nie le fait que le film qui mérite de gagner le plus de prix est Everything Everywhere All At Once réalisé par les deux Daniels, comme les appellent les hollywoodiens.

Mais de quoi parle ce film?

Dans ce film, Yeoh joue le rôle d’une femme chino-américaine qui possède une laverie automatique et qui a des problèmes fiscaux. La protagoniste souffre de problèmes au sein de son mariage et n’arrive pas à se rapprocher de sa fille.

Elle découvre alors les différentes vies qu’elle aurait pu mener. Yeoh doit sauver le multivers de ces forces malfaisantes pour préserver ce qui compte le plus à ses yeux: sa famille.

Il s’est passé beaucoup plus de choses aux Oscars, comme la performance de Lady Gaga sans maquillage ou encore le fashion show qui a eu lieu, mais ce sont tous des sujets pour un autre lieu.