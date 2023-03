Michael B Jordan de “gamin ringard” à “star d’Hollywood”

Lors de la première du film “Creed 3”de Michael B Jordan, l’acteur a été confronté à une situation inattendue. En effet, il a croisé une journaliste avec qui il avait été à l’école et qui s’était moquée de lui à l’époque.

Michael B Jordan règle ses comptes sur le tapis rouge.

Malgré cela, Michael B. Jordan a su garder son calme et a continué de promouvoir son film. Cet acteur, réalisateur et producteur américain est connu pour avoir joué dans de nombreux films à succès tels que “Creed”, “Black Panther” et “La voie de la justice”.

Son talent d’acteur lui a valu de nombreuses nominations, notamment aux MTV Movie Awards et aux Screen Actors Guild Awards. Michael B. Jordan est également reconnu pour son engagement social, particulièrement dans la lutte contre les inégalités raciales et la discrimination. Cependant, la roue a tourné pour Michael B Jordan avec une ancienne camarade qui le traitait de “ringard” au lycée.

Alors que Michael B Jordan l’acteur de “Black Panters” a présenté son dernier film Creed 3 à une soirée spéciale pour la promotion du film, l’acteur américain a été confronté à une situation délicate. Il a rencontré Lore’l, une animatrice de la radio, qui a évoqué leur passé commun à l’école Chad Science de Newark.

Elle l’interpella sur le tapis rouge:

“En fait, on se connaît, ça remonte à loin dans le New Jersey.“

Cependant, l’acteur a rapidement repris la journaliste en lui rappelant qu’elle se moquait de lui à l’époque en le qualifiant de “gamin ringard.”

Michael B rétorqua :

Oui j’étais le gamin ringard, c’est ça?“

La journaliste était visiblement perturbée par cette réponse inattendue de l’acteur. La journaliste avait expliqué dans son podcast “The Undressing Room” en 2021 que Michael B. Jordan était considéré comme un garçon ringard à l’époque où ils fréquentaient l’école de Newark. Elle avait même avoué que ses amis et elle, avaient l’habitude de se moquer de son nom et de sa passion pour le cinéma alors que son nom de famille faisait à la célèbre star de la NBA, Michael Jordan.

Un épisode de podcast qui n’a pas échappé à la star d’Hollywood Michael B Jordan.

.

Les internautes réagissent à l’interview de Michael B Jordan.

Lors de l’événement, Michael B. Jordan a répondu à Lore’l en la reprenant sur son attitude à l’époque, qualifiant la journaliste de “gamin ringard”. Ce moment de tension a attiré l’attention des internautes, qui ont réagi sur les réseaux sociaux.

La vidéo de Michael B. Jordan, acteur mondialement connu, et d’une journaliste a fait le buzz sur Internet. Rapidement, la scène est devenue virale, suscitant de nombreuses réactions de la part des internautes. La plupart ont trouvé cette séquence hilarante et ont apporté leur soutien à l’acteur. Sur Twitter, les commentaires sont nombreux, allant de :

« Tu vois sa tête au début tu comprends »,

« C’est la meilleure promo ! ».

Cependant, certains internautes ont émis des doutes sur la nature de cette séquence. Est-ce simplement une plaisanterie ironique ou une forme de harcèlement scolaire ? En effet, la journaliste avait été la camarade de classe de Michael B. Jordan. Certains ont même souligné le pouvoir de l’acteur de la faire licencier si cela le souhaitait. Pour l’instant, Michael B. Jordan n’a pas encore réagi à cette séquence ou aux spéculations qui ont vu le jour sur la toile.

Quoi qu’il en soit, cette vidéo a suscité l’attention du public et pourrait être considérée comme une forme de promotion pour les projets futurs de l’acteur. La viralité de cette scène témoigne également de l’influence des réseaux sociaux dans la diffusion d’un contenu à grande échelle.

La vidéo de Michael B. Jordan et de la journaliste a été largement partagée sur Internet, suscitant de nombreuses réactions de la part des internautes. Si certains ont trouvé la scène drôle et ont apporté leur soutien à l’acteur.

Photo Instagram de Michael B Jordan sur le tapis rouge du prochain film Creed 3

Par conséquent, il est important de ne jamais se moquer ou ridiculiser les personnes qui sont perçues comme différentes ou qui ne correspondent pas aux normes sociales. Le passage de Michael B. Jordan de “ringard” à star de Hollywood montre que tout peut changer en un instant. Les personnes qui ont été victimes de harcèlement scolaire peuvent surmonter cette épreuve et réussir dans leur vie professionnelle et personnelle.