Chris Rock se moque de Meghan Markle et ses accusations de racisme

Le couple de Meghan Markle et du prince Harry fait encore parler de lui. Après avoir été définitivement virés du Royaume-Uni par le roi Charles III, le fameux couple est encore source de débat, seulement, cette fois-ci c’est Meghan qui est au cœur de la polémique. Chris Rock a parlé des plaintes de la femme du prince Harry, avec sa touche d’humour habituelle.

Bon, ça doit commencer à devenir tendance de parler de racisme lorsqu’on n’en subit pas vraiment. L’ancienne actrice a accusé la famille royale de racisme dans son interview avec Oprah Winfrey.

Même si Meghan n’est pas exactement le genre de personne qui serait qualifiée de “noire”, elle avait l’air touchée par ce problème. C’est quelque chose que Chris Rock n’a pas hésité à aborder dans son spectacle “Sélective outrage”, diffusé récemment sur Netflix.

“Mais, c’est qui cette fille? Meghan Markle? On dirait le genre de fille sympa qui passe son temps à se plaindre. Elle n’aurait pas gagné à la loterie de la peau claire?

Elle ne fait que dire “Ils sont racistes, ils sont racistes”. Ce qu’elle a subi ça ne s’appelle pas du racisme, juste des problèmes de belle famille. Elle est là, elle se plaint et je me dis “Mais qu’est ce qu’elle raconte?”

En plus elle dit “Oh ils sont racistes parce qu’il veulent savoir à quel point l’enfant sera noir” Et je me dis “C’est pas raciste ça, parce que même les noirs veulent savoir à quel point leur enfant sera brun”

Je sais c’est quoi son problème, une fille noire qui essaye de se faire accepter par sa belle famille noire c’est dur, très dur. Mais ce n’est pas aussi dur qu’une fille blanche qui essaye de se faire accepter par sa belle famille noire. ÇA c’est dur.”