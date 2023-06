Laurent Ruquier, animateur de France Télévisions, est plongé dans un deuil profond. Après la mort de Claude Sarraute, journaliste et écrivaine renommée, il s’est retrouvé en larmes. Découvrez les émouvants hommages rendus par Laurent Ruquier à son amie proche et l’impact de cette perte sur le monde médiatique.

Claude Sarraute, issue de famille d’intellectuelle était une écrivaine, journaliste et présentatrice

Laurent Ruquier en larmes après la mort de Claude Sarraute : Un adieu à une journaliste

La nouvelle de la mort de Claude Sarraute a profondément bouleversé Laurent Ruquier, l’animateur de France Télévisions. En apprenant la nouvelle, il s’est retrouvé en larmes, incapable de cacher sa peine. Claude Sarraute était bien plus qu’une journaliste, elle était une amie proche de Laurent Ruquier. Leur amitié de longue date a été marquée par une complicité et un partage d’humour et de passion pour la culture. Ainsi, la mort de Claude Sarraute représente pour Laurent Ruquier une perte, tant sur le plan personnel que sur le plan médiatique.

Vidéo de Laurent Ruquier en larmes ému après la mort de Claude Sarraute

“Au revoir Claude . Trente ans de merveilleux souvenirs , parmi lesquels cette jolie photo prise par Diane Tell en Toscane.” Laurent Ruquier sur Instagram

Claude Sarraute et Laurent Ruquier malgré leur différence d’âge ont partagé une amitié profonde qui a duré plus de trente ans. Leur collaboration a été marquée par une complicité indéniable et un respect mutuel. Que ce soit à la radio ou à la télévision, ils formaient un duo inséparable. La disparition de Claude Sarraute a profondément affecté Laurent Ruquier, qui se souvient de leurs moments partagés et de la présence unique de cette femme libre et féministe. Son émotion lorsqu’il évoque leur amitié témoigne de l’importance qu’elle avait pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel.

Claude Sarraute : ces personnalités qui lui rendent hommages

La mort de Claude Sarraute qui a mis Laurent Ruquier en larmes, en a attristé d’autres.

Christophe Beaugrand lui aussi ami avec elle, ils se sont rencontrés sur le plateau de l’émission “Grosses têtes”.

D’autres animateur de “Grosses têtes”, lors de la diffusion d’un épisode spéciale en l’honneur de Claude Sarraute étaient présents comme Julie Leclerc, Vincent Dedienne, Olivier de Kersauson, François-Xavier Demaison, Franck Ferrand et Valérie Mairesse.

Claude Sarraute, d’écrivaine à journaliste

Claude Sarraute de son nom complet Claude Paule Sarraute, était une journaliste et écrivaine française née le 24 juillet 1927 à Paris. Elle est issue d’une famille d’intellectuels, fille de l’écrivaine Nathalie Sarraute et du juriste Raymond Sarraute.

Claude Sarraute s’est principalement fait connaître pour sa carrière de journaliste. Elle a travaillé pour différents médias, notamment le journal Le Monde, où elle a été chroniqueuse pendant de nombreuses années. Ses articles couvraient divers sujets, allant de la politique à la culture en passant par la société. Au fil de sa carrière, Claude Sarraute s’est également intéressée à la télévision. Elle a animé des émissions littéraires et culturelles, notamment “Le Divan” sur France 2 dans laquelle elle recevait des personnalités du monde de la littérature et des arts.

Christophe Beaugrand qui tient Claude Sarraute par l’épaule

En parallèle de son travail journalistique, Claude Sarraute a également écrit plusieurs livres. Elle a publié des romans, des essais et des récits autobiographiques, abordant des thématiques variées et souvent personnelles. Elle est connue pour sa plume incisive, sa capacité à analyser et à exprimer ses opinions de manière franche et directe.

Aujourd’hui, Claude Sarraute est considérée comme une figure emblématique du journalisme français, ayant marqué l’histoire de la presse et de la télévision. Son parcours et sa contribution à la culture méritent d’être soulignés, faisant d’elle une personnalité respectée et reconnue dans le domaine des médias.