L’affaire Hunter Biden pourrait-elle ruiner la candidature de l’actuel président Joe Biden en 2024 ?

L’enquête sur les affaires de Hunter Biden a été un casse-tête politique pour le président Joe Biden depuis le début de sa présidence. Mais un nouveau rebondissement soudain dans l’affaire pourrait rendre encore plus difficile pour Biden de se concentrer sur son programme et pourrait même menacer ses chances de réélection.

Le vendredi 11 août 2023, le procureur enquêtant sur Hunter Biden a été élevé au statut de conseiller spécial. Cela signifie que l’enquête sera menée par une équipe de procureurs expérimentés disposant de plus de ressources et d’indépendance pour poursuivre l’affaire. Cela signifie également que l’enquête risque de s’éterniser pendant des mois, voire des années.

L’élévation du procureur au statut de conseiller spécial est un développement significatif dans l’affaire. Cela suggère que le Département de la Justice prend l’enquête au sérieux et qu’il croit en une forte possibilité de dépôt d’accusations criminelles. C’est un coup dur majeur pour Hunter Biden et pourrait également nuire à son père sur le plan politique.

Les Républicains ont été impatients d’utiliser l’enquête sur Hunter Biden pour attaquer le président Biden. Ils l’ont accusé d’avoir utilisé sa position de vice-président pour enrichir son fils et ont suggéré qu’il y avait des preuves de corruption. L’élévation du procureur au statut de conseiller spécial donnera aux Républicains plus de munitions pour attaquer Biden et pourrait les aider à retourner la situation contre les Démocrates lors des élections de mi-mandat.

L’enquête sur Hunter Biden est également une distraction pour le président Biden. Il fait déjà face à plusieurs défis, dont la guerre en cours en Ukraine, la hausse du coût de la vie et le retrait chaotique d’Afghanistan. Le nouveau rebondissement dans l’affaire Hunter Biden est juste un autre souci pour Biden.

Il est trop tôt pour dire quelles seront les implications à long terme de l’enquête sur Hunter Biden pour le président Biden. Mais il est clair que l’affaire est un casse-tête politique majeur pour lui et pourrait nuire à ses chances de réélection.

Outre les implications politiques, l’enquête sur Hunter Biden soulève également de sérieuses questions éthiques. Hunter Biden a utilisé le nom et les connexions de sa famille pour conclure des accords commerciaux lucratifs en Ukraine et en Chine. Il n’a pas non plus déclaré ces transactions commerciales dans sa déclaration de revenus. Cela soulève des questions sur le fait de savoir si Hunter Biden a utilisé la position de son père pour s’enrichir.

Pourquoi les conseillers spéciaux sont une mauvaise nouvelle pour les administrations de Joe Biden ?

Des répercussions politiques ont éclaté dès que Garland a annoncé sa décision lors d’une apparition surprise dans les médias. L’objectif de l’Attorney General est d’éviter toute perception d’ingérence politique dans l’enquête, compte tenu des “circonstances exceptionnelles” impliquant le fils du président en exercice. Cependant, la nomination d’un conseiller spécial renforce la perception d’un scandale et de possibles méfaits, même si les aspects légaux de l’affaire n’ont pas changé.

Images du fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden alors qu’il était sous l’emprise de la drogue, nu ! Images du fils du président américain Joe Biden, Hunter Biden alors qu’il était sous l’emprise de la drogue, nu ! Hunter Biden laptop.

La préoccupation de la Maison Blanche réside dans le fait que les conseillers spéciaux et les procureurs indépendants, des administrations Clinton à Trump, ont souvent élargi leurs enquêtes au-delà de leurs domaines d’origine, et personne ne sait exactement comment ou quand leurs investigations pourraient se terminer.

La conséquence politique la plus tangible de cette décision sera de fournir aux républicains des mois de nouveaux éléments pour dépeindre le président Biden comme corrompu, une distraction bienvenue face aux nombreuses inculpations sans précédent auxquelles est confronté l’ancien président Donald Trump.

Il n’est pas certain que la nomination d’un conseiller spécial propulse l’histoire de Hunter Biden au-delà de sa couverture frénétique dans les médias conservateurs pour la mettre en avant dans le courant politique principal, mais les républicains s’efforceront de faire en sorte que les électeurs indépendants et les indécis en entendent parler, avançant ainsi leur affirmation non prouvée selon laquelle Hunter Biden bénéficie d’avantages injustes du ministère de la Justice tandis que Trump est persécuté.

Ces narratifs en écran partagé étaient évidents vendredi matin, lorsque l’annonce du conseiller spécial partageait les gros titres avec la première audience préliminaire devant la juge Tanya Chutkan sur l’inculpation de Trump pour des allégations selon lesquelles il aurait enfreint la loi en tentant de renverser le résultat de l’élection de 2020. Un spectateur peu familier avec les détails de chaque affaire pourrait avoir l’impression erronée que Biden et son potentiel rival républicain pour l’élection de 2024 faisaient face à des pressions judiciaires équivalentes.

Une partie de la politique de Trump consiste généralement à suggérer que les eaux sont troubles, que tout le monde s’y baigne, que tout le monde se comporte de la même manière et donc que ces infractions doivent être ignorées

A déclaré David Axelrod, ancien conseiller de haut niveau du président Barack Obama.

Différences importantes entre les cas de Hunter Biden et Trump

Il existe deux distinctions majeures entre Biden et Trump que les Républicains cherchent à brouiller. Tout d’abord, l’ancien président a déjà été inculpé personnellement et pénalement trois fois, contrairement à tout autre ex-président.

Trump est également confronté à des accusations bien plus graves, notamment la prétendue mauvaise gestion de documents de sécurité nationale qu’il aurait accumulés dans sa résidence en Floride après son départ du bureau, et il est effectivement accusé d’avoir cherché à renverser la volonté des électeurs lors d’une élection, ce qui est considéré comme le crime ultime dans une démocratie.

La deuxième distinction réside dans le fait que le comportement du président Biden n’est pas un enjeu dans le cadre actuel de l’affaire criminelle contre son fils. Bien que les Républicains tentent de montrer des liens entre les activités commerciales de Hunter Biden et des accords lucratifs dans des pays comme l’Ukraine et la Chine, et la prise de décision de Biden en tant que vice-président, ils n’ont jusqu’à présent pas réussi à fournir de preuves des méfaits de son père.

Cela malgré des preuves émergentes que Hunter Biden a tiré profit de la notoriété de sa famille, ce qui soulève des questions éthiques, mais ne semble pas prouver pour l’instant que son père a abusé de son pouvoir.

Dans une interview avec Tapper mercredi, James Comer, le Républicain qui préside le Comité de surveillance de la Chambre, a soulevé de nouveaux soupçons.

Je pense qu’il y a plus qu’assez de preuves pour montrer que Joe Biden n’a pas été honnête avec le peuple américain, et qu’il savait que sa famille se livrait au blanchiment d’argent. Il devait le savoir

A déclaré Comer.

Cependant, Comer n’a pas été en mesure de fournir à plusieurs reprises des preuves de cette activité ni de liens concrets entre Joe Biden et des méfaits présumés de son fils. Ainsi, bien que les Républicains cherchent à établir une équivalence entre le président actuel et un prédécesseur qui devrait être jugé plusieurs fois l’année prochaine pour de nombreuses accusations criminelles, la substance et l’ampleur de leurs deux affaires ne sont pas similaires.

Et bien que les animateurs des médias conservateurs critiquent Joe Biden pour le comportement de son fils nuit après nuit, il n’est pas clair si les doutes concernant l’honnêteté et l’intégrité du président actuel inquiètent déjà un public plus large.

Pourtant, dans une élection qui sera probablement serrée, même un mouvement minuscule parmi les électeurs indépendants et les indécis pourrait être important, surtout si certains Américains sont mécontents des performances de Biden mais s’inquiètent de l’exposition criminelle de Trump. Toute impression que le GOP peut implanter dans l’esprit des électeurs selon laquelle Joe Biden est corrompu pourrait donner à certains d’entre eux une sorte de feu vert pour voter en faveur de l’ancien président s’il est le candidat du GOP.