Le secrétaire d’État Antony Blinken a réitéré la position des États-Unis sur la politique d’une seule Chine lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping lundi. Il a déclaré que les États-Unis appliquaient la politique d’une seule Chine et ne soutenaient pas l’indépendance de Taïwan, mais qu’ils étaient préoccupés par les “actions provocatrices” de la Chine le long du détroit de Taïwan.

L’indépendance de Taïwan est au cœur du débat lors de la visite historique du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, en Chine.

Découvrez comment les États-Unis et la Chine naviguent dans ce sujet épineux.

Quelles promesses ont été faites et quelles sont les implications pour la scène internationale ?

L’indépendance de Taïwan: Blinken affirme la position des États-Unis

Durant sa visite en Chine, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a souligné une fois de plus que les États-Unis ne soutiennent pas l’indépendance de Taïwan. Une déclaration qui se fait dans le contexte d’une montée des tensions entre la Chine et les États-Unis, où la question de Taïwan est au cœur des désaccords.

La position des États-Unis sur la question de l’indépendance de Taïwan est historiquement complexe et diplomatiquement sensible. Blinken a réaffirmé le respect du Taiwan Relations Act, qui définit les relations entre les États-Unis et Taïwan après la reconnaissance de la Chine. «Nous ne soutenons pas l’indépendance de Taïwan, et continuons de supporter une résolution pacifique avec la Chine», a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse lundi.

Biden Sec. of State Antony Blinken: “We do not support Taiwan independence.” pic.twitter.com/PYdxjiMt1j — Daily Wire (@realDailyWire) June 19, 2023

Promesse de la Chine : Pas d’armes pour la Russie

Antony Blinken a déclaré que la Chine a renouvelé sa promesse de ne pas envoyer d’armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine. «Nous, ainsi que d’autres pays, avons reçu l’assurance de la part de la Chine qu’elle ne fournit pas et ne fournira pas d’aide létale à la Russie pour une utilisation en Ukraine», a-t-il déclaré. Cependant, des inquiétudes subsistent concernant la technologie chinoise qui pourrait potentiellement être utilisée par la Russie pour poursuivre son agression en Ukraine.

Dialogue avec Xi Jinping : Antony Blinken reste lucide

Lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Blinken a déclaré qu’il y a un besoin urgent de «stabiliser» leurs relations, tout en restant «lucide» sur les profonds désaccords bilatéraux. «Lors de chaque réunion, j’ai insisté sur le fait que des contacts directs et une communication soutenue au plus haut niveau constituaient le meilleur moyen de gérer les différences de manière responsable et de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit», a déclaré Blinken.

Antony Blinken lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

La visite de Blinken en Chine a été marquée par la réaffirmation de la position des États-Unis sur l’indépendance de Taïwan, la promesse de la Chine de ne pas fournir d’armes à la Russie et le dialogue ouvert mais réaliste avec le président chinois Xi Jinping. Ces éléments soulignent les tensions existantes, mais aussi la volonté des deux superpuissances mondiales de maintenir un dialogue ouvert pour gérer leurs différences de manière responsable.