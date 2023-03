La Saint Patrick, fête nationale irlandaise, est célébrée chaque année le 17 mars pour honorer le saint patron de l’Irlande. Cette fête est souvent associée à la couleur verte, aux trèfles à trois feuilles, aux défilés et aux festivités qui ont lieu dans le monde entier. Cette année, Le prince William et la princesse Kate Middleton ont décidé de célébrer la Saint Patrick avec les gardes irlandais, en buvant une pinte de Guinness. Lors de cette célébration, le couple royal était hilare, plaisantant sur leur capacité à boire de la bière et échangeant des discours avec les gardes irlandais.

Une Saint-Patrick en toute décontraction avec les Gardes Irlandais

Le 17 mars, le Prince William et la Princesse Kate se sont joints aux gardes irlandais pour célébrer la St Patrick. Le couple a prononcé des discours, marquant une passation de fonctions royales. Kate est maintenant colonel honoraire du régiment, un rôle récemment confié par le Roi Charles. William avait auparavant occupé ce poste.

Le Prince William a déclaré lors de la passation :

“Ce titre a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Je suis fier de tout ce qu’il représente, tout comme je suis immensément fier de chacun d’entre vous”

Dans son discours, Kate a exprimé sa gratitude envers le régiment et a souligné l’importance de la célébration de la St Patrick pour les Irlandais et ceux qui ont des liens avec l’Irlande.

Kate s’est confié :

“Je suis ici pour vous écouter, vous soutenir et vous défendre dans tout ce que vous faites. Je ne prends pas cette responsabilité à la légère”

William, quant à lui, a plaisanté sur son incapacité à finir une pinte de Guinness lorsqu’il a levé son verre en toast à la fête.

La Guinness est considérée comme l’une des bières les plus populaires au monde et est souvent associée à la Saint Patrick et à la culture irlandaise. La tradition veut que l’on lève une pinte de Guinness en toast lors de la Saint Patrick, une fête célébrée chaque année en l’honneur du saint patron de l’Irlande.

Photo de Kate Middleton habillée pour la St Patrick.

Il s’agissait de la deuxième sortie de la Princesse Kate avec les gardes irlandais depuis sa nomination en tant que colonel honoraire du régiment. Lors de cette occasion, elle a reçu un trèfle à trois feuilles, symbole traditionnel de la St Patrick, qu’elle a épinglé sur sa robe. Elle a également reçu une épinglette du chien-loup irlandais, mascotte du régiment.

Le couple royal a ensuite été invité à la salle à manger des rangs inférieurs pour un toast en leur honneur. Les gardes supérieurs ont levé leur verre et porté un toast au Prince et à la Princesse, marquant ainsi une soirée mémorable de célébration de la St Patrick avec les gardes irlandais.

Kate Middleton devient colonel honoraire des Gardes Irlandais : une célébration haute couture.

Kate Middleton a honoré les Gardes Irlandais lors de leur parade annuelle à Aldershot, dans le sud de l’Angleterre, en compagnie du prince William. Cette sortie officielle était aussi l’occasion pour Kate de faire ses premiers pas en tant que colonel honoraire du régiment de la garde royale britannique. Le couple royal a prononcé des discours et salué les troupes dans une ambiance festive et colorée, à l’image de la tradition de cette fête irlandaise.

Pour l’occasion, Kate a choisi un ensemble dans les tons verts, composé d’un long manteau signé Catherine Walker. Elle a par ailleurs porté une broche Cartier en forme de trèfle, symbole de l’Irlande, déjà aperçue lors de précédentes cérémonies. Cette passation de rôle s’est faite dans la joie et la bonne humeur, avec une Kate Middleton parfaitement préparée et désormais prête à endosser ce nouveau rôle.