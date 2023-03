Après avoir progressivement quitté la famille royale, Harry et Meghan perdent peu à peu les droits dont ils jouissaient grâce à la royauté. Les ducs de Sussex ont souvent été le centre de la polémique et ont fait la une des journaux. Récemment, c’est leur résidence de Frogmore Cottage qui leur a été enlevée, chose que le roi Charles III et son héritier le prince William ont décidé ensemble.

Harry et Meghan privés de leur dernier droit royal

Les querelles royales durent depuis 2020, lorsque Harry et Meghan ont décidé de quitter la famille royale, car ils ne se sentaient pas protégés, ils se sentaient enviés, d’où leur décision.

Depuis, le couple a essayé de vivre dans plusieurs parties du monde: La Nouvelle Zélande, le Canada, et puis ils ont fini par s’établir en Californie aux États Unis. Le couple continuait néanmoins à pouvoir vivre à la résidence Frogmore Cottage lorsqu’ils décidaient de revenir passer quelque temps au Royaume-Uni, cadeau de la défunte reine Elizabeth II qu’elle leur a offert lors de leur mariage.

Mais malheureusement pour les ducs de Sussex, le roi Charles III a décidé de les priver de cette demeure suite aux propos tenus par son fils Harry dans son livre “Le Suppléant”. Décision que l’héritier à la couronne, le prince William soutient complètement selon un ami du monarque.

“Charles ne prend pas ces décisions de manière isolée. Il a le soutien de son fils et héritier et travaille en partenariat avec lui. Ils forment une unité et sont plus proches que jamais.”

C’est déjà bien connu que les princes Harry et William ne sont pas aussi proches qu’on le croirait, mais cette fois-ci beaucoup de personnes sont choqués de la décision, notamment les deux princesses Eugenie et Beatrice.

Harry et Meghan n’avaient au début que quelques semaines pour sortir de la résidence, mais maintenant ils ont jusqu’au couronnement du roi Charles III pour quitter les lieux.

Le couple a donc décidé de transférer toutes les fournitures vers leur maison en Californie, fournitures qui avaient étés achetées par l’état à un prix de £2.4 millions, somme que le prince a dû payer de sa propre poche pour les posséder officiellement.

Une décision qui choque plus d’une personne

Comme nous l’avons déjà dit, les deux princesses étaient assez frappées par la décision du roi. Un ami du couple a aussi donné ses pensées sur l’affaire.

“J’ai l’impression que cette décision est vraiment terminale. On dirait une punition. C’est comme si la famille royale voulait les virer de la table une bonne fois pour toutes.”

Un autre problème avec cette demeure maintenant que Harry et Meghan la quittent est la question de qui va y habiter maintenant. Le prince Andrew semble être l’héritier de cette maison, ce qui fait également polémique, connaissant les accusations dont il fait l’objet.

La décision que le roi Charles III a prise est une décision que la plupart des gens trouvent assez étonnante, même si, de son point de vue, elle n’est que logique. Maintenant que ce problème est résolu, le monarque peut se concentrer sur la cérémonie de son couronnement qui aura lieu le 6 mai 2023, à laquelle Harry et Meghan ne sont d’ailleurs pas invités.