Le prince Harry et Meghan Markle prêts à tout par cupidité ?

Depuis leur départ du Royaume-Uni pour la Californie, après avoir renoncé à leur fonction royale, le prince Harry et Meghan Markle suscitent des réactions mitigées parmi les Britanniques, notamment depuis leur entrevue choquante accordée à Oprah Winfrey en mars 2021, ainsi que les déclarations controversées du prince Harry. Ce dernier semble rancunier et multiplie les attaques contre sa famille. Malgré les tensions persistantes, il est possible que le couple rebelle soit présent lors du couronnement de Charles III le 6 mai 2023.

Le prince Harry et Meghan Markle accusés de cupidité à la télévision

Malgré les tensions persistantes, il se murmure que le futur roi du Royaume-Uni, Charles III, est prêt à faire des concessions pour calmer les relations avec le Prince Harry et Meghan. En effet, il a accepté que ses petits-enfants, Archie et Lilibet, portent les titres de Prince et Princesses, comme l’ont annoncé leurs parents.

Cependant, certains remettent en question les motivations du couple rebelle. Jerry Kayle, animateur de télévision, les accuse d’être obsédés par l’argent et d’avoir des arrière-pensées concernant les titres royaux de leur progéniture. Selon lui, ils utilisent tous les moyens pour augmenter leur fortune déjà très confortable. Il soupçonne également le couple d’avoir délibérément choisi d’informer la nouvelle des titres de leurs enfants à quelques semaines du couronnement de Charles III, pour provoquer une nouvelle crise.

L’animateur de Talk TV a accusé Harry et Meghan Markle, Le duc et la duchesse de Sussex de faire preuve de cupidité et de manquer de respect envers la famille royale.

Il a déclaré :

Tout est une question d’argent

C’est toujours une question de timing avec eux.

Lorsque leur grand-père Charles III est devenu roi, les titres des enfants ont été attribués en fonction de leur ordre de naissance dans la famille. Cette question a été réglée depuis un certain temps en accord avec le palais de Buckingham. Cependant, l’annonce des titres de prince et princesse pour Archie et Lilibet a suscité des interrogations quant aux véritables intentions de Harry et Meghan.

Le couple a toujours été très médiatique et a souvent été critiqué pour son comportement peu conventionnel. Leur départ à Los Angeles et leur renoncement à leurs fonctions royales ont été vus par beaucoup comme une trahison envers la famille royale et le peuple britannique. Les accusations de Jerry Kayle ne font qu’alimenter les spéculations sur les réelles motivations du couple.

Le porte-parole de la famille royale a confirmé que la princesse Lilibet a été baptisée aux États-Unis, le vendredi 3 mars, par l’archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor. Cette information vient s’ajouter à la liste des choix controversés de Harry et Meghan, qui semblent s’éloigner de plus en plus des traditions royales.

En somme, la question de la cupidité de Harry et Meghan reste controversée. Si certains voient en eux des opportunistes prêts à tout pour accroître leur fortune, d’autres les considèrent comme des rebelles qui cherchent à vivre leur vie en dehors des conventions royales. Une chose est sûre, leur comportement continue de faire parler et de provoquer des réactions mitigées au sein de la famille royale et du peuple britannique.

Le prince Harry et Meghan Markle considérés comme le couple rebelle

Le prince Harry et Meghan Markle avaient annoncé leur intention de se retirer de la famille royale britannique dans un communiqué surprenant. Ils souhaitaient prendre leurs distances en tant que membres de premier rang de la famille royale et travailler à devenir financièrement indépendants. Ils avaient également exprimé leur désir de se concentrer sur des activités caritatives et de philanthropie. Le couple avait déclaré vouloir s’installer en Amérique du Nord pour être plus proches de la famille de Meghan. Leur décision avait suscité de vives réactions dans les médias et le public, suscitant des débats sur l’avenir de la monarchie britannique et la façon dont elle peut se moderniser pour répondre aux besoins de la société actuelle.

La décision de renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique prise par le prince Harry et son épouse Meghan Markle avait créé des ondes de choc à travers le monde. Cette décision hautement médiatisée a été perçue par beaucoup comme un pied de nez à la famille royale, mais elle a par ailleurs créé des tensions entre les deux frères, Harry et William. Le communiqué avait pris tout le monde de court, y compris la reine Elizabeth, qui avait été informée par le service de presse de la famille.