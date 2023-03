Depuis le 26 février dernier, Hilona Gos, candidate de télé-réalité, a révélé publiquement les détails de sa relation passée avec Julien Bert, un ancien candidat des Princes et Princesses de l’amour. Cette histoire tumultueuse a été marquée par la violence physique et l’escroquerie. Ces révélations ont choqué les fans de la candidate de télé-réalité.

Les excuses de Julien Bert, son ex-fiancé violent et escroc d’après elle

Hilona Gos a témoigné de sa relation avec Julien Bert et a dressé un portrait peu flatteur de son ex-fiancé. Elle a révélé que Julien Bert était non seulement physiquement violent avec elle, mais qu’il l’avait aussi escroquée.

Hilona Gos est très active sur les réseaux sociaux et partage régulièrement des bribes de son quotidien. Elle a également réagi à l’affaire Julien Bert et a pris la défense de Mélanie Dedigama, la maman de Naya, qui avait révélé être victime de violences conjugales. Hilona a clairement fait comprendre qu’elle ne voulait pas de l’argent récolté grâce à une cagnotte en ligne malgré ses problèmes financiers, souhaitant s’en sortir par ses propres moyens.

Après que Julien Bert a présenté ses excuses, elle s’est exprimée en story en affirmant que les excuses sans changement de comportement ne sont qu’une forme de manipulation. Elle a également souligné que les paroles sont simples, mais qu’il est important de faire attention aux actes, car la manipulation consiste également à dire les mêmes paroles et excuses à tout le monde, sans même s’en rendre compte. Hilona a ainsi exprimé sa méfiance envers les personnes qui ne modifient pas leur comportement, même après avoir présenté leurs excuses.

Elle a écrit sur Instagram

Des excuses sans changement de comportement, ça s’appelle de la manipulation.

Hilona a tiré des leçons de sa relation toxique avec Julien Bert et continue de prodiguer des conseils de vie à travers des citations sur ses réseaux sociaux. La dernière en date semble être les leçons qu’elle a apprises de cette relation, en insistant sur l’importance de se protéger.

Hilona Gos encore déprimée de Julien Bert

Hilona Gos a récemment fait des révélations sur son ex Julien Bert, expliquant qu’elle était ruinée à cause de lui et en dépression. Pour la remonter le moral, son agent Magali Berdah l’a invitée, ainsi que plusieurs autres candidats de télé-réalité, pour un petit séjour à la montagne dans le cadre d’une collaboration.

Bien que ravie de cette opportunité, elle ne semble pas être dans l’ambiance pour faire la fête. La jeune femme confie avoir besoin de se retrouver seule, étant encore très affectée par toute cette histoire. Elle a essayé de s’amuser avec Maeva, Mélanie et Manon, mais n’a pas le cœur à la fête.

Elle admet avoir passé un mois sans sortir de chez elle, et l’air frais de la montagne lui a fait beaucoup de bien. Mais malgré tout, elle ne va pas beaucoup mieux et a besoin de parfois se retrouver seule pour se ressourcer.

Hilona partage son expérience avec ses followers sur les réseaux sociaux, et leur demande de s’abonner à sa chaîne, de liker et de commenter ses vidéos pour la soutenir. Elle les remercie pour leur soutien et leur promet de revenir bientôt avec de nouvelles vidéos.