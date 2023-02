La séparation très médiatisée de Hilona Gos et Julien Bert a fait couler beaucoup d’encre et a suscité de nombreuses rumeurs, parfois les plus sombres. Après plus d’un an depuis leur rupture, elle a finalement décidé de sortir de l’ombre et de briser le silence. Les fans de télé-réalité ont suivi leur histoire d’amour depuis 2019 dans Les Princes de l’amour, néanmoins leur relation tumultueuse a pris fin en 2021. Pendant longtemps, les raisons de leur rupture sont restées un mystère, mais Hilona a finalement décidé de s’exprimer sur sa chaîne YouTube et de raconter son histoire.

Le témoignage bouleversant de Hilona Gos : victime de maltraitance de la part de Julien Bert

Dans une vidéo choquante de plus de 30 minutes, Hilona Gos a dénoncé les violences domestiques, physiques et sexuelles qu’elle aurait subies de la part de Julien Bert. Elle a également accusé son ex-partenaire d’avoir volé 80 000 € dans les caisses d’une société qu’ils partageaient, ainsi que de ne pas avoir payé les loyers.

“Aujourd’hui, Julien me doit 80 000 euros qu’il m’a volés sur une société.”

Elle a également déclaré qu’il l’avait étranglée en la soulevant du sol pendant quelques secondes et qu’il l’insultait souvent.

“Il a levé la main, m’a étranglée, m’a soulevée du sol. Ça a duré quelques secondes.”

Elle a confié qu’il l’avait traitée violemment.

“Tu es une grosse pte, sans moi, tu n’étais rien avant. Tu es une grosse mrde.”

Le rêve d’Hilona Gos d’être mère anéanti par Julien Bert.

Dans la vidéo, elle a également raconté ses rêves de fonder une famille alors qu’elle était jeune, mais à l’époque, elle ne voulait pas d’enfants avec Julien Bert. En revanche, Julien Bert voulait être papa, ce qui a provoqué des tensions. Hilona Gos a ensuite fait une fausse couche due au stress quotidien qu’elle subissait. Cette fois-ci, après des semaines sans crise, Hilona est tombée à nouveau enceinte et son amour pour Julien Bert l’a convaincue de garder le bébé. Cependant, un événement marquant de leur vie va tout changer.

Elle est revenue sur les violences qu’elle a subies à Saint-Tropez en juin 2020. Ce soir-là, Julien était ivre et a failli provoquer un grave accident en conduisant sa Mercedes-Benz Classe G. La voiture est passée tout près d’une collision avec une Mini Cooper. Tout le monde était terrifié et criait alors que la situation devenait de plus en plus dangereuse. Hilona a reproché à Julien d’avoir mis leur vie en danger, ce qui a déclenché une crise de colère chez lui. Une fois arrivés à destination, Hilona a exprimé son souhait de rentrer à l’hôtel en taxi, expliquant qu’elle était simplement fatiguée. Mais Julien l’a agrippée au cou et l’a traînée de force dans le restaurant où ils avaient prévu de dîner. Plus tard dans la soirée, alors qu’il était ivre, Julien Bert a décidé de quitter Saint-Tropez pour rentrer à Lyon, laissant Hilona seule et enceinte sur place.

Après ces incidents, elle a pris la décision d’avorter de l’enfant qu’elle portait. Elle a expliqué que cette décision avait été motivée par ses propres choix.

Elle déclare :”C’est impossible, je ne peux pas élever un enfant avec quelqu’un d’aussi instable.”

“J’ai pleuré pendant des jours et des jours de devoir avorter de cet enfant, de devoir le perdre, de subir tout ça.”

Cette décision a laissé une trace indélébile chez Hilona.

“J’étais horrible… j’ai été exécrable.”

Elle a tenu à préciser que son but n’était pas de blesser Julien, mais plutôt de demander de l’aide. Elle a partagé son état d’esprit alarmant, affirmant qu’elle était en train de “couler” et que Julien Bert en était responsable.

Nous espérons que cette prise de parole pourra aider d’autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires à celle d’Hilona Gos.