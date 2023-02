Sur le tournage des Cinquantes, Julien Bert s’est rapprocher de Mélanie Dedigama, ils ont passé le nouvel an ensemble à Dubaï. Mélanie Dedigama déclare qu’elle a passé la saint Valentin avec des potes.

Les internautes soupçonne Mélanie Dedigama et Julien Bert d’une relation amoureuse caché parce que les deux se montre très proche l’un de l’autre sur leur story et vidéo Instagram.

Relation discrète entre Julien Bert et Mélanie Dedigama

La jeune candidate de la télé-réalité découverte dans l’émission Secret Story, s’est ensuite lancé dans les tournages des émissions de Moundir et les apprentis aventuriers, la bataille des couples, la villa des cœurs brisés et sa dernière émission est Les Cinquante, un tournage riche en rebondissements au cours duquel, elle a revu Julien Bert et depuis ils sont meilleurs amis.

Julien Bert depuis l’émission La cinquante sur W9 a toujours était attiré par la marionnette Mélanie Dedigama. Ils ont passé le nouvel an ensemble à Dubaï, Julien a publié leur image ensemble en story Instagram pour souhaiter les meilleurs vœux à ses abonnés puis Mélanie de son côté à décrit qu’elle voulait une année pleine de bonheur, de joie et d’amour.

Le candidat de télé-réalité Julien Bert né le 02 octobre 1991, il a été connu lors de la saison 3 de l’émission L’île des Vérités où il était connu autant qu’un grand séducteur, il ne cesse de multiplier les histoires de cœur avec diverses candidates, il a pu séduire plusieurs belles femmes durant sa carrière.

Sauf que cette fois-ci Mélanie Dedigama n’était pas une cible facile puisque Julien Bert lui a montré son impression depuis leurs participations aux Cinquante, mais elle lui fait pas confiance et elle assume pas leur relation, elle décale que se sont juste des meilleurs amis :

Un internaute lui demande sur Instagram :

“Comment tu vies-tu le fait que Julien n’est plus à Dubaï”

Elle répond :

“ Très bien, on a chacun notre vie, chacun de son côté …. normal quoi”

Il est donc pour le moment tout simplement impossible d’affirmer que les deux jeunes candidats sont en couple. Les internautes attendent leur déclaration avec impatience.

La relation de Mélanie Dedigama avec son ex et papa de sa fille : Vincent Lecrocq

Une belle histoire d’amour bien loin des caméras est terminé entre la candidate de télé-réalité elle et l’acteur, réalisateur de film âgé de 40 ans Vincent Lecrocq avec qui elle avait remporté la deuxième saison de La Bataille des couples en 2020.

Les internautes veulent savoir comment se passe la relation entre le couple séparer Mélanie et Vincent Lecrocq les parents de Niya, leur première fille, née en juin 2021.

Mélanie affirme sur Instagram qu’ils ne sont pas les meilleurs amis du monde et qu’il y a des hauts et des bas dans leurs relations, mais, ils aiment tous les deux Niya, cette dernière elle voit son papa tous les weekend, les jeunes parents ont trouvé un rythme qui convient surtout à leur fille Niya.