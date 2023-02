Julien Bert rejoint Mélanie Dedigama à Dubaï, ils ont une très bonne nouvelle a annoncé à leurs abonnées d’Instagram en live.

Julien Bert depuis l’émission La cinquante sur W9 a toujours était attiré par la marionnette Mélanie Dedigama. Ils ont passé le nouvel an ensemble à Dubaï, Julien a publié leur image ensemble en story Instagram pour souhaiter les meilleurs vœux à ses abonnés puis Mélanie de son côté à décrit qu’elle voulait une année pleine de bonheur, de joie et d’amour.

Julien Bert retrouve le sourire auprès de Mélanie Dedigama à Dubaï

Julien Bert retrouve le sourire auprès d’elle après avoir passé une période très difficile dans laquelle il a perdu sa grand-mère dont il été très attaché et sa mère, il a eu le soutien de Mélanie durant cette période ou il était loin des réseaux sociaux et isolés de son entourage.

Ce couple ont toujours mentionné qu’ils étaient uniquement des amis mais leurs regards de l’un envers l’autre a soupçonner leurs abonnées. Les fans écrivent dans les commentaires sur leurs photos Instagram qu’ils veulent absolument que ce couple officialise leur relation en public. Cela est fait ces derniers temps, puisqu’elle et Julien Bert se sont embrassés en live Instagram devant des milliers de personnes et cela a officialisé leurs relations amoureuses.

Le grand séducteur est connu partout

Julien Bert est très connu en télé réalité autant qu’un grand séducteur, il a pu séduire plusieurs belles femmes. Sauf que cette fois-ci Mélanie Dedigama n’était pas une cible facile puisque il lui a montré son impression depuis leurs participations aux Cinquante, mais elle a pris beaucoup temps pour lui faire confiance. En effet, elle a répondu sur une session questions/réponses en story sur Instagram sur laquelle elle a indiqué que parmi les défauts de Julien qu’il est trop émotionnel, alors que Julien a ouvert son cœur et s’est exprimé en disant qu’il est amoureux d’elle mais elle n’y crois pas.

Julien Bert et Mélanie Dedigama en train de rire sur une vidéo instagram

Pourtant, Maeva Martinez « ex de Julien Bert » a annoncé que son amie Mélanie est amoureuse, puisqu’elle a trouvé la personne parfaite et que ce n’est pas une relation pour faire du buzz parce que Mélanie ne s’affiche pas avec n’importe qui en public.