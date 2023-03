Que ce soit avec le Youtubeur français Squeezie ou le rappeur Vald, Thierry Ardisson est connu pour être humiliant et agaçant. L’animateur a humilié plus d’un invité sur son émission. Cette fois-ci, c’est la chroniqueuse de TPMP Géraldine Maillet qui parle d’un ancien passage dans une des émissions de l’homme de 74 ans qui a été assez humiliant et énervant pour elle.

Géraldine Maillet en veut à Thierry Ardisson

Pour être honnête, qui n’en voudrait pas? Il faut l’avouer, le présentateur de l’émission “Tout le monde en parle” a un don pour tirer le meilleur (ou le pire, selon le point de vue) de ses invités.

C’est lors de l’émission de TPMP que Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs s’ils ont déjà eu une mauvaise expérience avec un animateur ou une animatrice. La femme de Daniel Riolo est la deuxième à répondre et cite son passage en 2003 lorsqu’elle était écrivaine, dans l’émission “Tout le monde en parle”. C’est lors de ce passage que la chroniqueuse de TPMP a vécu une expérience quelque peu humiliante.

“J’ai eu un problème avec Thierry Ardisson. ça avait été très violent. J’allais pour la promo d’un de mes livres. Il me dit alors qu’on a un problème technique, un problème de son, et qu’il faut que je répète le pitch de mon livre. Et donc je le répète trois fois. Je venais d’accoucher cinq jours avant, j’étais hyper fébrile, à l’époque c’est une grosse émission pour un auteur. Il l’a gardé trois fois au montage exprès mon pitch, et il m’a fait passer pour une gourde. J’avais trouvé ça hyper violent et hyper humiliant”,

Effectivement, c’est une des nombreuses manières dont le présentateur de 74 ans se fout de la gueule de ses invitées, comme il l’avait fait avec le célèbre Youtubeur français Squeezie en 2017.

Une interview qui n’a vraiment pas plu

Squeezie passe sur le plateau de Thierry Ardisson en 2017

C’était l’époque où Squeezie commençait à gagner en popularité, à tel point qu’il avait été invité par Thierry Ardisson pour passer dans une de ses émissions.

Seulement, c’est à coups de sarcasme et de moqueries que le présentateur a souhaité la bienvenue au jeune Lucas.

À l’époque, Squeezie venait de publier un livre qui s’appelle “Tourne la page” et Thierry n’a pas manqué l’occasion de se payer un peu la tête du jeune homme avec des questions du genre “Un livre pour vos fans, c’est un tapis de souris, non ?” ou encore “Vous avez titré votre livre “Tourne la page” par peur que vos fans ne sachent pas comment fonctionne un livre ?”.

Enfin bref, cet événement avait été assez humiliant pour le jeune Youtubeur et lui est resté bloqué dans la gorge, comme il l’a fait savoir dans le podcast de Léna Situations “Canapé six places”.

“Ça me saoule de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires et qui sont nuls à chier dans ce qu’ils font et qui prennent la place d’un gars qui a la moitié de leur âge et qui serait beaucoup plus pertinent.”

On ne peut pas vraiment lui donner tort, le présentateur a 74 ans et est souvent qualifié de boomer (personne née entre 1945 et 1965 et donc en retard sur la technologie) mais en même temps si son émission a autant marché c’est qu’elle est efficace. Qu’en pensez vous?