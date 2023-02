Francis Lalanne, célèbre chanteur, mais également auteur, et depuis peu surtout comédien, fait enfin son retour sur TPMP après plus d’un an. Si l’artiste a tant tardé à refaire son apparition sur l’émission de Cyril Hanouna, c’est bien à cause d’un incident qui a eu lieu sur ce même plateau. C’est suite à un fou rire de Cyril et de certains chroniqueurs que Francis Lalanne a jugé comme irrespectueux qu’il aurait pris la décision de ne plus revenir.

C’est ce qui a fait que lorsqu’il est enfin revenu ce mercredi 8 février, il a demandé que certains chroniqueurs ne soient pas présents sur le plateau. Une fois de retour, les chroniqueurs en question n’ont pas hésité à attaquer Francis Lalanne.

Les chroniqueurs de TPMP lynchent Francis Lalanne

Les chroniqueurs de TPMP qui donnent leur retour sur le passage de Francis Lalanne

Est-ce que la demande de Francis Lalanne était irrespectueuse? En tout cas les chroniqueurs qui ont étés dégagés pensent bien que oui, et ils l’ont donné le fond de leur pensée.

“C’était indigne….Je m’enfou de ce qu’il dit, c’est dommage, c’est un bel artiste. L’homme n’est pas très intéressant”

Cependant il semble que la plupart des internautes sympathisent avec Francis Lalanne plus qu’autre chose, on a le droit à des commentaires qui soutiennent l’ancien chanteur.

“Monsieur Lalanne à plus de cœur que beaucoup sur le plateau, plus intellectuel, sincère…”

“On comprend mieux pourquoi Francis Lalanne ne souhaitait pas la présence de ce tribunal médiatique sur le plateau.”

Pourquoi Francis Lalanne est-il revenu sur TPMP?

On penserait que suite au manque de respect dont Francis Lalanne a été victime pendant l’émission de Cyril Hanouna, l’auteur ne reviendrait plus jamais. Alors comment ça se fait qu’il soit venu?

Francis Lalanne est revenu sur TPMP pour annoncer sa retraite médiatique, à 64, mais aussi pour annoncer son dernier spectacle en tant que comédien avec l’humoriste Dieudonné, qui était le sujet de polémique de la soirée du 8 Février.

« L’homme n’est pas intéressant »



Retour avec les chroniqueurs sur la séquence avec Francis Lalanne. #TPMP pic.twitter.com/9URBRgfpTm — TPMP (@TPMP) February 8, 2023

Francis Lalanne est venu expliquer sa collaboration avec l’artiste qui a été qualifié a plusieurs reprises d’antisémite. Francis était déterminé à défendre Dieudonné, disant de lui que c’est un immense artiste et un immense comique, ce qui a provoqué une réaction immédiate chez Cyril Hanouna.

“On ne va quand même pas faire l’éloge de Dieudonné!”

Chose à laquelle Francis réponds:

“Moi je vais le faire si tu me le permets”.

Francis Lalanne, qui est un chanteur, écrivain, humoriste, militant politique… s’est rendu une nouvelle fois sur TPMP pour annoncer son projet final, mais aussi pour défendre son ami Dieudonné face aux injures racistes et propos antisémites qu’il aurait tenu, actes pour lesquels il se serait excusé. Même si la plupart des gens ne croient pas à son pardon.