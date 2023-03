La chaîne qui compte plus de six millions d’abonnés du youtubeur Néo se retrouve au milieu d’un nouveau scandale. Bien que les rumeurs d’exploitation de Swan et Néo ne soient pas nouvelles, cette fois-ci, elles prennent une toute autre ampleur. Avec la condamnation des parents des deux enfants stars pour une affaire d’arnaque au sein d’une agence matrimoniale, l’aîné prend la parole pour démentir encore une fois les rumeurs d’exploitation et parler du sort de ses parents.

Youtubeur Néo : “Je ne me suis jamais fait exploiter”

Si le youtubeur Néo est choqué par cette condamnation soudaine de ses parents, il ne peut cependant pas parler ouvertement de l’affaire comme il le dit. Il y a encore des procédures judiciaires en cours, des choses qu’il ne peut pas révéler et ce n’est pas le bon moment.

“Il y a beaucoup de choses qui se passent avec mes parents. C’est très dur à vivre et c’est très dur à accepter. De plus, je vais passer le bac dans quelques jours et j’ai envie de les rendre fiers, et il y a tout ça qui se passe. C’est vraiment très difficile, mais je m’accroche.”

Une fois ce sujet mis de côté, le jeune homme aborde encore une fois la rumeur selon laquelle lui et son frère Swan ont été exploités par leurs parents pour tourner des vidéos Youtube jugées trop idéales.

En effet, de nombreux internautes disent que Swan et Néo sont beaucoup trop joyeux pendant leurs vidéos et qu’ils agissent comme des robots.

Le youtubeur Néo répond en disant que lorsqu’ils tournent leurs vidéos, ils sont heureux parce que c’est véritablement un moment de joie, et qu’ils s’amusent. Il dit aussi que la relation qu’ils ont en tant que famille est véritable, qu’ils ont toujours été unis et proches comme ils le montrent dans leurs vidéos.

L’adolescent met aussi en avant un autre argument en disant que des enfants exploités seraient contents que leurs parents aillent en prison, alors que dans le cas des deux frères, c’est le contraire.

Photo du compte Instagram de Néo

Et ce n’est pas la première fois que le jeune homme s’explique sur ces rumeurs, mais à chaque fois qu’il faisait une vidéo explicative, celle-ci était ridiculisée et personne ne croyait aux mots de Néo, en lui disant qu’il n’est pas assez mature pour avoir l’idée de dire ce genre de chose ou que sa mère le menaçait.

Cependant, les parents de Swan et Néo semblent pour l’instant être vraiment coupables de l’arnaque de l’agence matrimoniale. Le jeune homme ne pourra pour l’instant pas démentir cette affaire.

Pourquoi les parents de Swan et Néo pourraient aller en prison

Sophie Fantasy et Greg Inside, de leurs vrais noms Gaëlle Bulot et Grégory Thonet, sont impliqués dans une enquête pour arnaque.

En effet, les parents de Swan et Le youtubeur Néo faisaient partie d’une agence matrimoniale qui s’appelait Eurochallenges. Cette dernière organisait des rencontres entre hommes et femmes, mais en profitait pour escroquer ses clients masculins.

L’agence facturait à ces hommes des rencontres qui n’avaient pas eu lieu et mentait sur les images des femmes que ces hommes devaient rencontrer.

La mère de Grégory Thonet, Anne-Marie Muset, est la personne qui a fondé cette agence. Elle a été condamnée à cinq années d’emprisonnement dont trois avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros. Les deux autres enfants d’Anne-Marie travaillaient eux aussi dans l’agence et encourent des peines de prison de quatre et trois ans, et l’un des deux frères doit payer une amende de 10 000 euros.

Mais ce sont les parents du youtubeur Néo qui encourent la plus grande peine. Ils sont condamnés à 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 euros.

Reste à voir comment va évoluer l’affaire.