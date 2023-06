Les procureurs roumains ont récemment pris la décision de traduire Andrew Tate, une personnalité controversée d’Internet, ainsi que son frère Tristan et deux autres suspects, en justice. Ils font face à des accusations de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un gang criminel dans le but d’exploiter sexuellement des femmes. Ces développements ont engendré un débat animé et ont suscité un vif intérêt de la part du public.

Les frères Tate , ainsi que deux autres suspects, dont deux femmes de nationalité roumaine, font actuellement l’objet de poursuites judiciaires en Roumanie.

Les accusations portées contre eux comprennent le trafic d'êtres humains, le viol et la formation d'un gang criminel en vue de l'exploitation sexuelle de femmes.

Les frères Tate et les deux femmes suspectées sont actuellement en assignation à résidence en attendant les résultats de l’enquête sur les abus présumés commis contre sept femmes.

Les frères Tate comparaîtront devant un tribunal de Bucarest mercredi matin à 11 heures (4 heures du matin, heure de l'Est), selon Antena 3.

Le tribunal discutera ensuite de leur mesure préventive ou de leur assignation à résidence, et fixera une date pour le procès.

Selon la loi roumaine, l’affaire sera transmise à la chambre préliminaire du tribunal, où un juge disposera de 60 jours pour examiner les dossiers et vérifier leur légalité.

Les procureurs affirment que les frères Tate ont recruté leurs victimes en les séduisant et en prétendant faussement vouloir une relation ou un mariage.

L’équipe juridique des frères Tate a déclaré qu’elle “saisira l’occasion de se défendre devant le tribunal et de présenter des arguments et des preuves” pour prouver leur innocence, selon une déclaration obtenue par Antena3 en Roumanie.



Les célèbres influenceurs Andrew et Tristan Tate, connus pour leur popularité en ligne, sont confrontés à des accusations graves et seront jugés en Roumanie.

Actuellement, les frères Tate, accompagnés de deux femmes présumées de nationalité roumaine, sont soumis à une assignation à résidence en attendant les résultats de l’enquête criminelle. Ils sont accusés d’avoir commis des abus présumés contre sept femmes, accusations qu’ils nient catégoriquement.

Les quatre individus ont été maintenus en détention provisoire du 29 décembre au 31 mars, avant que la cour de Bucarest ne décide de les placer sous assignation à résidence.

Andrew Tate est spécifiquement accusé de viol envers l’une des victimes, tandis que son frère Tristan est accusé d’incitation à la violence envers autrui.

Ces charges spécifiques ont aggravé la gravité des accusations portées à leur encontre. Cependant, il est important de noter que ces accusations restent présumées et que le procès n’a pas encore commencé.

Selon la législation roumaine, l’affaire sera transmise à la chambre préliminaire de la cour, où un juge aura 60 jours pour examiner les dossiers afin de garantir leur légalité.

Il est à souligner que le procès ne commencera pas immédiatement, car cette étape préliminaire est cruciale pour assurer l’équité de la procédure judiciaire.

Andrew Tate bouleversé après avoir été accusé de viol et d'agression sexuelle sur 7 femmes

La décision des procureurs roumains de traduire Andrew Tate devant les tribunaux a attiré une attention considérable. Cet influenceur célèbre, accompagné de son frère Tristan, est confronté à de graves accusations de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un gang criminel dans le but d’exploiter sexuellement des femmes.

Selon le système judiciaire roumain, l’affaire sera transmise à la chambre préliminaire de la cour. Un juge disposera alors de 60 jours pour examiner attentivement les dossiers et vérifier leur légalité. Cette étape préliminaire revêt une importance capitale pour préserver l’intégrité de la procédure judiciaire. Cependant, il est à noter que le procès ne débutera pas immédiatement, car cette phase de préparation est essentielle.

Les frères Tate, anciens kickboxeurs, possédant la nationalité américaine et britannique, et comptant des millions de followers en ligne, sont les suspects les plus en vue à être renvoyés devant un tribunal en Roumanie pour trafic d’êtres humains. Leur popularité sur les réseaux sociaux et leur influence médiatique ont suscité un vif intérêt pour cette affaire.

Les frères Tate, figures médiatiques populaires, ont accumulé une importante base de fans en ligne grâce à leur carrière de kickboxeurs et à leurs activités sur les réseaux sociaux. Leur notoriété a attiré un grand intérêt autour de cette affaire et a placé leur procès sous les feux de la rampe.

D’après les procureurs, les frères Tate sont accusés d’avoir recruté leurs victimes en utilisant des stratagèmes de séduction, en faisant de fausses promesses de relation amoureuse ou de mariage. Cette méthode de recrutement trompeuse met en évidence le caractère présumé manipulateur de leurs actions. La défense des frères Tate soutient vigoureusement leur innocence face à ces accusations. Un porte-parole a déclaré :

Nous saisissons cette opportunité pour démontrer leur innocence.

Le procès des frères Tate s’annonce à la fois médiatisé et complexe, suscitant des interrogations cruciales sur le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle. Les résultats de ce procès auront des conséquences significatives sur la législation et la sensibilisation à ces crimes odieux, tant en Roumanie que dans le monde entier.