L’influenceur américano-britannique Andrew Tate, accusé de proxénétisme en Roumanie, a été libéré vendredi soir après trois mois de détention provisoire. La cour d’appel de Bucarest a décidé de remplacer cette mesure par une assignation à résidence pour Andrew Tate et son frère Tristan, également impliqué dans cette affaire. Deux complices présumées étaient également détenues avec eux.

Andrew Tate libéré d’une prison roumaine

Andrew Tate, célèbre sur les réseaux sociaux pour ses vidéos de fitness et ses conseils en développement personnel, a été arrêté fin décembre 2022 à Bucarest. Il est accusé d’avoir exploité des femmes en les poussant à la prostitution et en les soumettant à des violences physiques et psychologiques. L’influenceur, qui nie toutes les accusations portées contre lui, avait lancé une campagne de financement participatif pour payer sa défense et sa libération.

Depuis leur arrestation, Andrew et Tristan Tate ont multiplié les déclarations, clamant leur innocence. Ils ont notamment dénoncé la prolongation de leur détention provisoire, décidée à plusieurs reprises à la demande des procureurs. La décision de la cour d’appel de Bucarest de les libérer sous assignation à résidence est donc un soulagement pour les deux frères.

Andrew Tate a déclaré, cigare à la main :

«J’étais entre quatre murs depuis l’année dernière donc il y a un peu d’émotion».

Toutefois, cette décision n’est pas définitive et les enquêtes judiciaires se poursuivent. Les autorités roumaines ont précisé que les deux hommes ne sont pas autorisés à quitter le pays et doivent rester à leur domicile en permanence. Leur assignation à résidence peut être levée si de nouvelles preuves accablantes sont découvertes.

L’affaire Andrew Tate a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où l’influenceur est suivi par des millions de personnes. Certains de ses fans ont exprimé leur soutien, tandis que d’autres ont critiqué ses agissements présumés et appelé à ce qu’il soit jugé équitablement. Les prochains mois seront décisifs pour l’avenir d’Andrew Tate et de son frère Tristan, qui attendent avec anxiété la suite de cette affaire judiciaire complexe.

Photo d’Andrew Tate sorti de prison avec un cigare a la main

Andrew Tate, un influenceur problématique

Andrew Tate est un personnage controversé sur les réseaux sociaux. Il est un entrepreneur et un champion de kickboxing britannique, qui est également connu pour ses opinions controversées sur des sujets tels que les femmes, la masculinité et la politique. Tate a été critiqué pour ses propos considérés comme misogynes et homophobes, ainsi que pour sa promotion de théories du complot.

Andrew Tate a déclaré :

La politique est une perte de temps. Les politiciens ne se soucient pas de vous. Ils se soucient de leur propre pouvoir et de leur richesse. La seule façon de réussir dans la vie est de travailler dur et de prendre des risques.

Andrew Tate a commencé sa carrière en kickboxing en 2005 et a remporté plusieurs titres de champion au fil des ans. Il a également fondé plusieurs entreprises, notamment une entreprise de marketing en ligne et une entreprise de divertissements pour adultes. Il est par ailleurs connu pour son style de vie extravagant et pour montrer sa richesse sur les réseaux sociaux.

Cependant, Tate a été impliqué dans plusieurs controverses au fil des ans, spécialement pour ses commentaires jugés sexistes et racistes. Il a également été expulsé de l’émission de téléréalité britannique « Celebrity Big Brother » en 2018 après avoir été critiqué pour ses propos considérés comme misogynes.

Les femmes sont comme des chats. Si vous leur donnez trop d’attention, elles s’ennuieront et partiront. Si vous les ignorez, elles viendront se frotter contre vos jambes et demanderont de l’attention. C’est comme ça que les femmes sont, il faut savoir comment les manipuler et les contrôler pour obtenir ce que vous voulez.

Andrew Tate continue d’être actif sur les réseaux sociaux, où il est suivi par des millions de personnes, et il a récemment lancé une plateforme de cours en ligne sur le développement personnel et l’entrepreneuriat.