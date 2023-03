Ayem Nour, ancienne star de télé-réalité, a posté une vidéo sur Instagram ce lundi 27 mars 2023 dans laquelle elle s’adresse directement au Président Emmanuel Macron et au Roi du Maroc, Mohammed VI. Elle implore leur aide pour rentrer en France avec son fils Ayvin, dont le passeport est détenu par son ex-compagnon Vincent Miclet.

Photo du compte Instagram d’Ayem Nour.

Ayem Nour s’adresse à Emmanuel Macron et au Roi Mohammed VI dans une vidéo

Ayem Nour affirme que la situation est devenue dramatique et dangereuse, et que si elle ne peut pas récupérer le passeport de son fils, elle sera obligée de le laisser seul au Maroc.

Elle a déclaré :

Toute cette situation devient dramatique et dangereuse ! Continuer de séquestrer le passeport de mon fils illégalement pour nous empêcher de rentrer en France est très grave.

Elle a également écrit sur Instagram que la séquestration du passeport de son fils était illégale et qu’elle risquait d’être poursuivie pour l’enlèvement de son propre enfant.

Ayem Nour a avoué :

Je suis donc désormais officiellement poursuivie pour l’enlèvement de mon propre enfant dont mon pays m’a donné la garde. (…) Je ne suis plus libre de quitter le territoire marocain jusqu’au procès.

Vincent Miclet a répondu à l’appel d’Ayem Nour en partageant une citation de Jean de La Fontaine sur Instagram, affirmant que la vérité finirait par triompher et que toutes les informations seraient vérifiées.

La situation est donc très tendue entre les deux anciens tourtereaux, qui doivent malgré tout tenter d’être en accord pour leur fils Ayvin.

Qui est Vincent Miclet, le milliardaire ex d’Ayem Nour ?

Vincent Miclet, un entrepreneur français, est surtout connu pour sa relation avec Ayem Nour, une star de la télé-réalité et animatrice de l’émission Mad Mag sur NRJ 12. Le couple a eu un fils, Ayvin, en 2016, mais leur relation tumultueuse s’est terminée en novembre de la même année.

Vincent Miclet est né en Afrique en 1965 et y a passé son enfance. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1983, il a fondé sa première entreprise dans le transport de marchandises. Coca-Cola était l’un de ses premiers clients. En 1989, il a commencé à importer du riz au Congo et a étendu ses activités à la livraison d’équipements en Angola en 1995.

Dans les années 2000, Vincent Miclet est devenu un homme d’affaires influent. En 2001, il s’est lancé dans le commerce de matériel de construction et a participé à l’exploitation d’un terminal portuaire à Luanda en 2008. En 2011, il a acquis NDAD, une entreprise possédant 175 supermarchés en Angola. La vente de cette société en 2013 l’a rendu riche et il a continué à prospérer dans le secteur pétrolier avec le groupe PetroPlus Overseas.

Photo de Ayem Nour et Vincent Miclet avant leur séparation.

Vincent Miclet est devenu une personnalité médiatique grâce à sa relation avec Ayem Nour. Ensemble, ils ont eu un fils en 2016, mais leur relation a pris fin quelques mois plus tard. Selon Vincent Miclet, l’une des principales causes de leur rupture était la famille d’Ayem Nour, en particulier sa mère Farida, qu’il trouvait envahissante et qui aurait causé des problèmes dans leur vie de couple. Depuis leur séparation, il y a eu des conflits concernant la garde de leur fils Ayvin.

Il a déclaré :

“Selon moi, cette séparation d’un commun accord a été causée à 99% par Farida, la mère d’Ayem, ainsi que par son entourage. Je trouve qu’ils sont toujours présents à la maison et ne nous laissent jamais respirer ! C’est bien simple, nous n’avions plus de vie de couple. C’était tellement insupportable que j’ai dû aller dormir quelques jours à l’hôtel.

À la fin de l’année 2018, Vincent Miclet a été accusé d’avoir détourné 400 millions de dollars en Angola. Selon lui, ces accusations seraient le résultat d’un complot organisé par des généraux angolais. Sa relation avec Alexandre Benalla, qu’il a hébergé dans sa résidence au Maroc à l’été 2018, a également été mise en avant dans les médias.