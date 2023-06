Agression Bordeaux, une femme âgée et sa petite-fille ont été victimes d’une agression d’une rare violence. Le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a annoncé sur Twitter qu’un suspect avait été placé en garde à vue suite à cet incident survenu lundi. La victime, âgée de 73 ans, et sa petite-fille, une enfant de moins de 15 ans, ont été cruellement agressées.

Lundi soir, une vidéo a été diffusée sur le compte Twitter de l’ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Bien que l’AFP n’ait pas pu la vérifier, elle dépeint une scène troublante. En plein jour, un homme s’engouffre à travers la porte d’un bâtiment. Avec une force brutale, il en extirpe une femme âgée et une enfant, les projetant violemment à terre sur le trottoir. Puis, sans se retourner, il quitte rapidement les lieux. Les images sont saisissantes et laissent sans voix devant cette agression choquante.

Images insupportables de l’agression d’une grand-mère et de sa petite fille (…) Je leur adresse tout mon soutien

Dans sa publication, l’ancien élu de Bordeaux a affirmé, en ajoutant :

à la plus grande sévérité dans la réponse pénale

Agression à Bordeaux : voici comment s’est déroulée la violente agression d’une femme âgée et de sa petite-fille

Une vidéo saisissante diffusée sur Twitter par l’ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, montre une scène d’une violence inouïe. Un homme force l’entrée d’un bâtiment en plein jour et en extrait de force une femme âgée et une petite fille. Les images sont bouleversantes.

La scène se déroule devant la porte, où une femme âgée et une petite fille, apparemment âgée de moins de 10 ans, se trouvent entre l’intérieur de leur domicile et la rue. Soudain, un homme s’approche et les tire violemment par le bras, les projetant violemment au sol.

Les têtes des victimes heurtent le sol avec force, tandis que l’agresseur sépare la petite fille en la jetant encore plus loin. Les images sont troublantes et témoignent d’une violence extrême.

Après l’agression, l’agresseur ramasse quelque chose et s’enfuit précipitamment, laissant les victimes choquées et blessées.

Les autorités ont réagi rapidement à cet acte de violence inacceptable. Le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a annoncé sur Twitter que le suspect avait été placé en garde à vue.

Cette agression “d’une rare violence” a suscité une grande consternation dans la communauté, laissant les habitants de Bordeaux en quête de réponses et demandant que justice soit rendue.

La vidéo de l’agression d’une femme âgée et de sa petite-fille à Bordeaux diffusée sur Twitter

La scène de cette agression choquante a été capturée en vidéo, ce qui a permis aux forces de l’ordre d’agir rapidement et d’interpeller un suspect, selon les informations fournies par le préfet. L’ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a partagé la vidéo de l’agression, montrant un homme pénétrer de force dans un bâtiment où se trouvaient les deux victimes.

L’agresseur les a ensuite violemment extirpées et projetées sur le trottoir, avant de prendre la fuite. Dans un tweet, l’ancien élu appelle à une réponse pénale sévère face à cette situation.

La préfecture a confirmé que le suspect était maintenant en garde à vue, marquant une avancée dans l’enquête.

La vidéo a suscité une vive émotion, mettant en évidence la gravité de cette agression et la nécessité de mesures appropriées pour faire face à de tels actes.

La grand-mère, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital, mais son pronostic vital n’est pas engagé, ce qui apporte un certain soulagement dans cette situation tragique.

Cette agression a suscité une forte réaction dans la société, avec des appels à une réponse pénale exemplaire et à la garantie de la sécurité de tous les citoyens.

Qui est l’agresseur de Bordeaux la personne sous garde à vue, après l’agression violente d’un enfant et d’une femme âgée

Selon une source policière, le suspect est de nationalité française, né à Bordeaux en 1993, et a une vingtaine de mentions au traitement d’antécédents judiciaires ( TAJ ).

). L’exploitation des vidéos et les déclarations d’un témoin ont permis une interpellation rapide du suspect, qui a été mis en garde à vue.

Le préfet condamne fermement cet acte intolérable et souhaite que toute la lumière soit faite rapidement.

cet acte intolérable et souhaite que toute la lumière soit faite rapidement. Les antécédents du suspect soulignent l’importance de la coopération entre les forces de l’ordre et le système judiciaire pour assurer la sécurité publique.

L’interpellation rapide démontre l’efficacité des efforts déployés par les autorités pour appréhender les criminels.

Il est essentiel de poursuivre les investigations pour garantir une enquête approfondie et prendre les mesures nécessaires en fonction des résultats obtenus.

Photo de l’agresseur de Bordeaux, la personne en garde à vue après la violente agression d’un enfant et d’une femme âgée ?

Point sur l’état de santé des femmes âgées et de l’enfant agressés à Bordeaux

L’agression s’est produite en fin d’après-midi dans le quartier “cours de la Martinique” à Bordeaux, au domicile d’une femme âgée de 73 ans et de sa petite-fille, une enfant mineure âgée de moins de 15 ans, a déclaré le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.

Suite à l’agression, la septuagénaire a été transportée à l’hôpital pour des soins, mais heureusement son pronostic vital n’est pas engagé, selon les informations fournies par la même source.

Ces faits ont eu lieu dans le chef-lieu de la région, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté locale.

L’incident s’est déroulé au domicile des victimes, mettant en évidence le caractère particulièrement choquant de cette agression.

Les autorités prennent cette affaire au sérieux et sont déterminées à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des habitants de Bordeaux.

Cette agression soulève des préoccupations quant à la sécurité des personnes âgées et des mineurs, et appelle à une vigilance accrue de la part de la communauté et des autorités locales.

Une agression d’une rare violence a eu lieu ce lundi 19 juin en fin d’après-midi à #Bordeaux (cours de la Martinique) contre une femme âgée de 73 ans à son domicile et sa petite fille, enfant mineur de moins de 15 ans. (1/3) ⤵️ — Préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) June 19, 2023

La réaction d’Internet à cet horrible acte d’agression à Bordeaux sur un enfant et une femme âgée

La vidéo montrant l’agression a suscité une réponse mondiale significative depuis sa diffusion, avec des centaines, voire des milliers, de commentaires inondant Twitter provenant de pays tels que la France, l’Espagne, le Canada et les Pays-Bas. Malheureusement, parmi ces commentaires, il y a eu des cas de racisme et d’accusations injustes envers l’immigration, malgré le fait que le suspect soit en réalité né à Bordeaux, comme l’a confirmé l’AFP.

En réponse à la vidéo, plusieurs personnalités d’extrême droite ont rapidement exprimé leur indignation. Eric Zemmour a tweeté : “Quelle horreur. Bordeaux aujourd’hui. Voilà ce qu’ils ont fait de notre pays. Français, réveillez-vous.“

Ces réactions mettent en évidence la polarisation de l’opinion publique et soulignent l’importance d’éviter les conclusions hâtives basées sur des préjugés ou des stéréotypes. Il est crucial de promouvoir un dialogue constructif et respectueux, ainsi qu’une approche basée sur des preuves, pour comprendre les événements et prendre les mesures appropriées.