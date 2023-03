Eva Longoria est appréciée par les américains grâce à son rôle dans le feuilleton américain “Desperate Housewives” (ou “Les Feux de l’Amour” en France). Mais elle est également aimée par le peuple français, notamment à cause de sa relation amoureuse passée avec le basketteur Tony Parker. C’est son passage sur un show de la chaîne CNN qui fait polémique. Les remarques qu’elle a faites au sujet de son expérience en tant qu’actrice n’ont pas plu à Eric Braeden…

Malgré le fait que ce soit la série qui a propulsé la carrière de la maman, elle n’a pas gardé les meilleurs souvenirs de ses débuts en tant qu’actrice. La femme qui jouait le rôle d’Isabella Braña a accepté de faire part de son expérience sur l’émission “Who’s Talking to Chris Wallace” de la chaîne CNN.

En effet, Chris Wallace a fait jouer un clip qui la mettait en scène et elle n’était pas très excitée à l’idée de voir cet extrait. Eva lui a dit en rigolant “Tu vas vraiment me montrer ça?”.

Une fois le clip fini, le présentateur mentionne le fait qu’elle n’avait pas accepté à l’époque de vivre avec ses difficultés financières et qu’elle travaillait en tant qu’intérimaire en même temps que son rôle d’actrice.

La femme de Jose Antonio Baston raconte alors qu’effectivement son rôle en tant qu’actrice ne payait pas assez malgré le fait qu’elle était douée. Eva Longoria a alors décidé de travailler en tant qu’intérimaire et parle du fait qu’elle devait cacher sa carrière cinématographique par peur de se faire virer par ses clients.

Dans un premier temps, lorsqu’on lit les propos d’Eva Longoria, rien de méchant ou de négatif n’a été dit à propos de l’industrie cinématographique. Toutefois, Eric Braeden, qui a joué également dans Les Feux de l’Amour en tant que Victor Newman, a pris ces propos comme une attaque personnelle. Il a alors publié des tweets où il s’en prend à la femme de 48 ans.

Would run rings around you!! And they did then!! From Robert di Nero to whoever they all are, many of them started in the medium you denigrate! It shows a complete lack of class!!