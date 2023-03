Jeudi 16 mars au soir, le chanteur Yannick Noah a semé l’inquiétude chez ses nombreux abonnés Instagram en publiant un selfie depuis son lit d’hôpital, sous intraveineuse. Les internautes ont alors appris qu’il avait été hospitalisé quelques jours seulement après le début de son séjour en Polynésie française. Le célèbre artiste a été transparent quant à son état de santé et a révélé la raison de son hospitalisation : il a fait une crise de paludisme.

Yannick Noha donne de ses nouvelles en 2023

Yannick Noah hospitalisé, avait partagé quelques confidences concernant son état de santé sur son compte Instagram, quelques mois avant sa récente crise de paludisme. En légende d’une photo, l’artiste de 62 ans avait révélé à ses abonnés qu’il avait été malade après avoir contracté le paludisme pour la première fois. Il avait rassuré ses fans en déclarant que ça allait mieux grâce au traitement médical qu’il avait reçu, mais il avait exprimé une crainte quant à une éventuelle rechute. Malheureusement, cette crainte s’est concrétisée récemment, en revenant de Polynésie française.

Yannick Noah, grand passionné de voyages, a été hospitalisé après un séjour de rêve en Polynésie française en raison de problèmes de santé liés au paludisme. L’ancien champion de tennis a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram et a déclaré qu’il allait mieux.

Il a déclaré :

Allez un dernier partage pour le week-end même si je suis Toujours dans mon lit parisien à soigner mon Palu ça va beaucoup mieux ! Merci pour tout vos messages.. Heureusement ma tête et mon cœur sont toujours à Tahiti

Cette maladie est caractérisée par des symptômes assez sévères tels que de fortes fièvres, des maux de tête récurrents, des nausées et parfois des vomissements. Par chance, le pronostic vital de Yannick Noha ne semble pas être en danger.

Yannick Noah, un artiste engagé dans l’humanitaire et la philanthropie

En 2017, peu après le décès de son père, Yannick Noah est rentré au Cameroun pour lui succéder à la tête d’Etoudi, un village de 10 000 habitants situé à quelques kilomètres de Yaoundé.

Il a déclaré :

“Cette année, j’ai ressenti comme un appel, un désir clair de retourner là où j’ai grandi et d’y passer beaucoup de temps, d’améliorer ce lieu, d’en faire un endroit magique, mais surtout de respecter la mémoire de mes parents qui ont tant donné pour ce lieu”

Yannick Noah hospitalisé, avait également décrit son rôle dans ce nouvel environnement en expliquant que son but était d’aider comme il le pouvait. Il recevait les problèmes et les doléances, sachant qu’il n’y avait pas de carte vitale sur place et que les soins étaient chers. Il avait par ailleurs souligné qu’en l’absence d’argent, les gens étaient laissés pour compte. C’est pourquoi il s’efforçait d’aider les personnes âgées, de conseiller ou d’assister les plus jeunes dans la mesure de ses moyens. Pour lui, c’était là son rôle.

Yannick Noah est très impliqué dans l’humanitaire et parraine plusieurs associations caritatives. Il préside d’abord “Les Enfants de la Terre”, un organisme créé par sa mère, Marie-Claire Noah, en 1983 qui vise à venir en aide aux enfants en situation difficile. Le chanteur parraine également “Faites le mur”, une association socio-sportive pour les jeunes issus de quartiers prioritaires. Son but est de démocratiser la pratique du tennis, de fédérer les jeunes et de leur donner accès à des cours au sein même des quartiers défavorisés.

Enfin, Yannick Noah est le parrain de l’opération “L’appel des enfants pour l’environnement” et de l’association “Terre des Hommes”. Il a aussi présidé le Téléthon 2005 pour financer la recherche sur les maladies infantiles et participé à onze reprises au concert des “Restos du cœur“.

Yannick Noah est un artiste aux multiples talents, qui a su se démarquer non seulement dans le monde du sport et de la musique, mais aussi dans l’associative sans compter son rôle de chef du village.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement afin qu’il puisse rapidement retrouver la santé et continuer à aider les autres, comme il le fait si bien.