Le rappeur Tekashi 6ix9ine a été hospitalisé après avoir été passé à tabac par plusieurs hommes alors qu’il terminait sa séance de sport dans une salle de fitness en Floride. Cette attaque survient moins d’une semaine après que le rappeur ait été expulsé d’un stade de baseball à Miami. Le rappeur avait alors été banni de l’enceinte pour avoir enfreint les règles de sécurité.

Le rappeur Tekashi 6ix9ine agressé dans une salle de sport en Floride

Le 21 mars 2023, Tekashi 6ix9ine a été attaqué par plusieurs individus alors qu’il était en train de terminer sa séance de sport dans une salle de fitness en Floride. Selon les informations rapportées par TMZ, le rappeur a subi de nombreuses blessures, notamment des plaies au visage ainsi que des contusions à la mâchoire, aux côtes et au dos. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital.

L’avocat de Tekashi 6ix9ine a confirmé l’attaque auprès de TMZ et a ajouté que son client avait tenté de se défendre, mais avait été dépassé par le nombre d’assaillants. Son avocat a également déclaré qu’il envisageait de faire appel aux autorités fédérales pour assurer la protection de son client.

Une attaque liée à la collaboration de Tekashi 6ix9ine avec la justice ?

Tekashi 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, est un rappeur américain connu pour sa musique provocante et sa personnalité controversée. En 2018, il a été arrêté et inculpé pour sa participation à une organisation criminelle qui comprenait des activités telles que le trafic de drogue, le vol à main armée et la tentative de meurtre.

Après son arrestation, Tekashi 6ix9ine a choisi de collaborer avec les autorités et de témoigner contre ses anciens complices. Cette décision a été hautement médiatisée et controversée, car elle a conduit à l’arrestation et à la condamnation de plusieurs membres de l’organisation criminelle.

Certains ont salué la décision de Tekashi 6ix9ine de coopérer avec la justice comme un acte de courage, tandis que d’autres l’ont critiqué pour avoir trahi ses anciens associés. Quoi qu’il en soit, sa collaboration avec les autorités a permis à Tekashi 6ix9ine de bénéficier d’une peine réduite dans son propre procès, ce qui lui a permis de sortir de prison plus tôt que prévu.

Il convient de noter que Tekashi 6ix9ine avait été libéré de prison en avril 2020 après avoir coopéré avec les autorités dans une affaire impliquant des membres de son gang. Il est possible que cette attaque soit liée à sa collaboration avec la justice. Cependant, pour le moment, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.

Tekashi 6ix9ine, un rappeur controversé

Les chansons de Tekashi 6ix9ine sont souvent connues pour leur rythme entraînant, leurs paroles provocantes et leur style visuel distinctif. Le style musical de Tekashi 6ix9ine est souvent décrit comme un mélange de rap et de musique trap, avec des éléments de punk rock et de métal.

Certaines de ses chansons les plus populaires comprennent “GUMMO“, “KOODA”, “BEBE“, “FEFE” et “GOOBA”. Ces chansons sont fréquemment accompagnées de clips vidéo colorés et visuellement stimulants, qui ont contribué à la popularité de Tekashi 6ix9ine sur les réseaux sociaux.

Toutefois, les paroles de ses chansons sont généralement controversées et ont été critiquées pour leur vulgarité, leur violence et leur langage offensant. En raison de ces controverses, certaines de ses chansons ont été retirées des plateformes de streaming en ligne ou ont été censurées.

Il a également été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, notamment pour agression sexuelle et racket.