Le célèbre joueur du Paris Saint Germain Neymar n’est plus célibataire. Bruna Bioccardi influenceuse et mannequin brésilien, vole le cœur de l’attaquant du PSG. Ils se sont séparés avant la fin de l’été pour mieux se retrouver et fêter l’anniversaire du célèbre footballeur Neymar le 5 février 2023. Bruna Bioccardi sa copine, n’a pas manqué d’officialiser leur relation sur les réseaux sociaux en lui adressant un magnifique message d’amour.

Un anniversaire entre proches.

Le 5 février 2023, Neymar a célébré ses 31 ans en petit comité sur les toits de Paris.

L’attaquant du Paris Saint Germain qui souffre d’une gêne musculaire à l’adducteur, n’était pas sur le terrain samedi face aux toulousains. C’est au lendemain du match que Neymar a invité ses coéquipiers pour son anniversaire. On y retrouve comme VIP Lionel Messi, champion du monde de football 2022, Achraf Hakimi ou encore Marco Verrati. Killyan Mbappé n’était pas présent, cependant il n’a pas manqué de lui rendre hommage en story en le nommant “l’artiste”.

Parmi tous ses invités, une invitée particulière était de la fête, sa copine Bruna Bioccardi.

Neymar et Bruna Bioccardi étaient auparavant séparés, mais ils se sont finalement réconciliés. Lors d’une soirée, le mannequin brésilien a profité de l’occasion pour faire une annonce sur les réseaux sociaux concernant le retour de leur relation amoureuse.

Une annonce pleine d’amour de la copine de Neymar

Pendant la fête d’anniversaire de Neymar à Paris, Bruna Biancardi, avec qui il vient de se réconcilier, a exprimé son amour et son soutien envers l’attaquant du Paris Saint-Germain de manière très claire.

Dans sa page Instagram, elle écrit :

“Joyeux anniversaire, le plus beau. Je t’ai déjà tout dit aujourd’hui, je poste juste cette photo pour garder un souvenir”

On peut lire aussi cette déclaration de Bruna Biancardi envers l’attaquant du Paris Saint Germain.

“Que ta nouvelle année soit incroyable et bénie ! Puises-tu ne pas manquer de raison de célébrer, d’amis a tes côtés, de réalisation, de nombreux projets et de santé. Que Dieu continue de protéger notre relation. Je t’aime, tu pourras toujours compter sur moi.”

Une théorie sur le jeu de Neymar

Il existe une théorie parmi les supporters du Paris Saint Germain selon laquelle Neymar aurait plus de chance de gagner ses matchs lorsqu’il est en couple.

On peut lire sur tweeter que lorsque “Neymar est en couple, c’est niveau ballon d’or.”

Mais aussi que le Bayern peut trembler quand Neymar est heureux, est en couple.

Pensez-vous que le fait que Neymar soit amoureux de Bruna Biancardi puisse être la clé pour remporter le match contre le Bayern de Munich qui aura lieu le 14 février, jour de la Saint-Valentin ?