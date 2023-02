Suite à la blessure de Kylian Mbappé face à Montpellier, le 1er Février 2023, les supporters de la capitale sont dans l’inquiétude concernant les prochains matchs de leur équipe.

Le PSG a annoncé le forfait de Kylian Mbappé, qui ne pourra donc pas jouer le derby contre Marseille. Mais ce qui préoccupe encore plus les fans, c’est le match crucial du huitième de finale qui aura lieu contre le Bayern Munich le 14 Février.

Le défenseur marocain reconnaît les difficultés que le PSG risque de rencontrer à cause de l’absence de son ami, néanmoins il continue à avoir de l’espoir concernant le futur de l’équipe.

“C’est dur, Kylian apporte beaucoup à l’équipe, déclare Hakimi. C’est sur que c’est difficile, mais on va trouver la solution. On va continuer dans la bonne mentalité, continuer à donner des bons résultats et faire en sorte que son absence ne se remarque pas que son absence ne se remarque pas beaucoup.”