Trophées UNFP : Sacré « meilleur joueur », Mbappé n’a cette fois pas oublié de remercier…

Sa vidéo d’annonce officielle de départ, vendredi, a fait grand bruit. D’autant que Kylian Mbappé n’avait absolument pas pris le soin de remercier le président du PSG Nasser Al Khelaifi. D’après Le Parisien, les deux hommes ont même eu des échanges houleux en marge du match PSG-Toulouse (1-3), dimanche.

Tout le gratin du football français était réuni ce lundi soir pour les traditionnels trophées UNFP. Sans surprise, Kylian Mbappé est venu chercher un cinquième titre de « meilleur joueur » de Ligue 1. Une prouesse énorme quand on sait qu’un Zlatan Ibrahimovic ne l’a remporté « que » trois fois.



Sur scène, devant les invités, Kylian Mbappé a modifié un peu son discours par rapport aux images enregistrées diffusées vendredi soir. Plus humain, avec plus d’émotions, il a tenu à remercier « l’ensemble des gens du club », « la direction sportive et le président », « l’actionnaire, l’émir, qui m’a toujours fait confiance ».

Il n’a donc pas nommé Nasser Al Khelaïfi directement mais il l’a fait via son poste au sein du Paris-Saint Germain. C’est déjà ça. On ne va pas lui en demander plus. Lui qui s’est senti trahi par son président à plusieurs reprises n’avait donc plus d’échanges avec le Qatarien ces derniers mois. Seul le temps devrait leur permettre d’apaiser leurs tensions. Le PSG n’a d’ailleurs organisé aucun hommage dimanche lors de la dernière rencontre de la saison à domicile.

💬 Kylian Mbappé, élu meilleur joueur de Ligue 1 : « C'est une page qui se tourne. […] Je pars la tête haute »#TropheesUNFP pic.twitter.com/MjCii5KNhu — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 13, 2024

Avant deux derniers matchs de L1 (à Nice puis à Metz) et une finale de Coupe de France face à l’Olympique lyonnais, le joueur de 25 ans conclut ainsi : « C’était un long chemin et je suis extrêmement content d’avoir pu participer à mon échelle à une partie de l’histoire du championnat. »

Le palmarès des trophées UNFP 2024 :

Meilleur joueur de L1 : Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur entraîneur : Eric Roy (Brest)

Meilleur jeune : Warren Zaïre-Emery (PSG)

Plus beau but : Kamory Doumbia (Brest)

Meilleur gardien : Gianluigi Donnarumma (PSG)

Meilleur joueur français évoluant à l’étranger : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Meilleur joueur (Ligue 2) : Gauthier Hein (AJ Auxerre)

Meilleur gardien (Ligue 2) : Gautier Larsonneur

Plus beau but (Ligue 2) : Irvin Cardonna (AS Saint Étienne)

Joueur citoyen : Raphaël Varane (Manchester United)

Meilleure joueuse (D1) : Tabitha Chawinga (PSG)

Meilleure espoir : Louna Ribadeira (Paris FC)

Meilleure gardienne (D1) : Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Meilleur arbitre : François Letexier

Et l’équipe type de la saison de Ligue 1 :