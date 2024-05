Les adieux de Kylian Mbappé : il remercie tout le monde sauf…

EDITO – C’était un secret de polichinelle. C’est désormais officiel : Kylian Mbappé quitte le Paris-Saint Germain. En fin de contrat au 30 juin 2024, l’attaquant star des Bleus va rejoindre le Real Madrid après sept saisons de hauts et de bas à Paris.

Sauf que sa future destination, il n’en parle pas. Pas encore. Dans cette vidéo postée ce vendredi soir, à 19h54 sur X, Kylian Mbappé s’adresse au monde. Plus besoin d’organiser une conférence de presse. De nos jours, quand on est une star aux 113 millions d’abonnés sur Instragram (entre autres), on communique soi-même. Chaque star est devenue un média de diffusion. Ce qui les rend souvent au-dessus de leur propre club.

Ainsi, 3,2 millions de likes apparaissent sur sa vidéo Instagram en une heure. Kylian Mbappé met fin à son aventure parisienne. C’était couru d’avance puisqu’il avait déjà demandé à quitter le navire à l’été 2021, puis en 2022 et enfin en 2023… Un feuilleton à rallonge mais la porte ne s’est jamais ouverte. Il a même fallu parfois les coups de téléphone du Président Emmanuel Macron ou un rendez-vous avec l’émir du Qatar pour le faire rempiler. Les millions n’achètent pas la passion. Et si l’amour que porte Kylian Mbappé pour le PSG semble éternel, la passion se perd avec le temps…

Le temps de trahisons, des échecs sportifs, des rancoeurs et des coups bas. Le temps d’un Kylian Mbappé pas toujours adulé par les supporters du PSG. Parfait dans sa communication médiatique, capable de maîtriser plusieurs langues à la perfection, il n’a pas toujours su planter sa flèche dans le coeur des Parisiens. À la manière des Pastore, Verratti, Ginola, Raï ou Ronaldinho.

Dans cette vidéo de 3 minutes 51, il remercie tout le monde. Ou presque. Des omissions claires, nettes et précises. Des omissions comme des boulets de canon. Des omissions comme sa frappe intérieur du pied fermé, c’est millimétré.

Si Kylian Mbappé rend hommage à deux directeurs sportifs, Leonardo (grand architecte des belles années parisiennes de l’ère qatarie) et Luis Campos (son mentor depuis l’AS Monaco), il oublie le Portugais Antero Henrique, avec qui le PSG a pourtant collaboré. Premier tir téléguidé.

Si Kylian Mbappé rend hommage à tous les entraîneurs qu’il a côtoyé pendant sept ans (Unaï Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique), il réalise la prouesse de remercier « l’ensemble des gens au club » sans nommer son président Nasser Al Khelaïfi , ni l’émir du Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Un choix réfléchi et qui traduit sans doute d’énormes tensions au fil des années. Ce qui prouverait aussi la thèse de la trahison, régulièrement évoquée par les proches du clan Mbappé. Quand Kylian Mbappé avait prolongé jusqu’en 2024, d’énormes tensions étaient apparues très rapidement. Le capitaine des Bleus n’aurait pas apprécié que les nombreuses promesses n’aient pas été suivies de faits. Ou alors à retardement. Puisque certains voeux ont été finalement exaucés à l’été 2023. Trop tard, le mal était fait.

La fête sera-t-elle totale pour célébrer le meilleur buteur de l’histoire du club, ce dimanche soir au Parc des princes, en marge de PSG-Toulouse ? Rien de sûr. Les rancoeurs semblent tenaces.

Au revoir Kylian, bienvenue au Real Madrid. Montre leur tout ce que tu sais faire, les Parisiens te regretteront bien vite.