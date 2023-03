Le mardi 14 mars, Jordan Deluxe était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, où il a porté les souhaits de Gilles Verdez de quitter l’émission. TPMP de Cyril Hanouna qui invite régulièrement des célébrités à se confier. Jordan Deluxe avait pour mission de poser des questions plutôt personnelles à la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna.

Gilles Verdez sur le départ imminent?

Jordan Deluxe a voulu en savoir plus sur la vie privée de Cyril Hanouna, qui a volontiers fait savoir qu’il n’était pas en couple et qu’il était toujours célibataire.

Guillaume Genton, quant à lui, a avoué être très heureux en amour :

“Oui, je suis en couple. C’est une très belle personne que j’ai rencontrée sur les réseaux sociaux.”

Au cours de la visite de Jordan Deluxe, les téléspectateurs ont également pu découvrir le salaire de Géraldine Maillet, qui gagnerait moins que Matthieu Delormeau, Benjamin Castaldi et Bernard Montiel.

Lorsque le tour de Gilles Verdez est arrivé, il a été invité à évoquer son avenir dans Touche Pas à Mon Poste, où il est présent depuis 2013. Il semblerait que l’ancien rédacteur en chef du Parisien estime avoir fait son temps dans le programme de C8.

Gilles Verdez a été interrogé sur la date de son départ éventuel de l’émission, sa réponse a été énigmatique.

Il a répondu :

“C’est une bonne question et il est possible que oui, mais je n’en dirai pas plus.”

Une déclaration qui a quelque peu agité le plateau et que Cyril Hanouna a voulu couvrir d’un trait d’humour :

Cyril Hanouna a balancé :

“Il partira quand il se mariera avec Fatou, donc on a encore 10 ans devant nous.”

Touche Pas à Mon Poste a réservé de nombreuses surprises aux téléspectateurs lors de l’invitation de Jordan Deluxe. Comme Guillaume Genton, qui a dévoilé être en couple, Cyril Hanouna qui a affirmé être célibataire, tandis que Géraldine Maillet a révélé son salaire à l’antenne.

Bien que son départ ait été évoqué, le chroniqueur est resté énigmatique sur ce sujet. Le mariage religieux avec Fatou a également été mentionné, mais Gilles attend toujours de se marier civilement depuis sa demande en 2018.

La demande en mariage de Gilles Verdez avait tourné au cauchemar

Photo de la demande en mariage de Gilles Verdez à Fatou.

En février 2018, Il avait demandé en mariage sa compagne Fatou sur le plateau de La grande régalade de Saint Babalentin sur C8. La scène a été très commentée sur les réseaux sociaux, certains internautes saluant le romantisme de la demande en mariage en direct, tandis que d’autres ont critiqué le côté voyeuriste de l’événement.

Gilles avait déclaré à Fatou :

“Fatou, ma chérie, je t’aime comme on aime celle que l’on a cherchée éternellement et que l’on a fini par trouver. Je t’aime parce que j’ai envie de vivre mille vies avec toi. Je t’aime parce que je veux connaître avec toi tous les mondes réels et imaginaires. Je t’aime d’un amour inaltérable, Fatou je t’aime à la folie”

Bien que Fatou ait répondu “oui”, la période qui a suivi a été très difficile pour le couple. Gilles Verdez a été la cible de nombreuses critiques et a subi une déferlante de commentaires, ce qui a été très éprouvant pour lui. Le chroniqueur a remercié Cyril Hanouna pour son soutien, car cela a été important pour l’équilibre du couple. Gilles Verdez a été touché que certaines personnes s’en prennent à la femme qu’il aime.

Il a déclaré à Cyril Hanouna dans l’émission TPMP :

Non, j’ai pensé que le soutien que vous apportiez dans ce cas-là avait été vraiment nécessaire pour Fatou et moi dans notre équilibre du couple. Vous ne savez pas à quel point ça a été important”

Malgré les critiques et les commentaires désobligeants, le couple semble être plus uni que jamais et affiche son amour sur les réseaux sociaux.