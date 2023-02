Lors de l’émission Touche Pas à Mon Poste du 22 février dernier, Matthieu Delormeau était étonnamment confiant. Tout le monde étaient sous le choque.

22 février 2023, au plateau de l’émission “Touche pas à mon poste”, l’équipe ont raconté leurs rêves, Matthieu Delormeau a surpris tout le monde, son rêve était que Delphine Wespiser portait son bébé.

Cyril Hanouna durant l’émission TPMP, avait demandé aux chroniqueurs, si ils avaient déjà rêvé d’une personnalité connue, ils ont commencé à leur raconter leurs rêves, Valérie Bénaïm a rêvé de George Clooney. Puis Louane notre chanteuse a rêver du star américain Justin Bieber :

Ensuite, on a Guillaume Genton qui a rêvé de Cardi B, alors que Gilles Verdez a rêvé de Nicole Kidman, il raconte que c’était un rêve très funny, en effet dans son rêve, il était déguisé en druide gaulois dans une forêt bretonne et il était en train de la poursuivre en levant sa cape. Puis Géraldine Maillet, la chroniqueuse a déjà vu Serena Williams dans son rêve.

Enfin, c’est le tour de Matthieu Delormeau, ce dernier Cyril Hanouna allait l’oublié.

Matthieu Delormeau, a raconté son fameux rêve très drôle mais qui a étonné tout le monde :

Je suis très embêté, parce qu’il y a eu un scandale derrière. C’était il n’y a pas longtemps. Je faisais l’amour avec Delphine et on ne dit rien. Elle m’appelle quelques semaines après et elle me dit qu’elle est enceinte ! (…) Elle veut le garder parce que ça sera un petit mannequin. Moi… Bon… C’est de l’argent un enfant, c’est compliqué ! Et puis je lui dis qu’on ne se connait pas. On a même pas dîné ensemble et encore avant, on s’insultait. Ça va vite quand même