Le 27 mars 2023, Sasha Bogdanoff a été invitée sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste pour évoquer la mémoire de son père, Igor Bogdanoff, et l’héritage laissé par les frères Bogdanoff. Les jumeaux ont été rendus célèbres en 1980 grâce à leur émission télévisée de science-fiction Temps X diffusée sur TF1. Leur apparence futuriste a suscité la curiosité de nombreux téléspectateurs, mais leur transformation physique a également été la cible de critiques.

L’héritage des frères Bogdanoff en question sur le plateau de TPMP

Cyril Hanouna a accueilli Sasha Bogdanoff sur son plateau pour discuter de l’héritage laissé par les frères Bogdanoff. Cyril a expliqué que la succession était partagée entre les six enfants d’Igor, et pour Grichka, qui n’avait pas d’enfants, la succession serait partagée avec ses cinq frères. Elle a par ailleurs souligné la grande générosité des deux scientifiques, affirmant qu’ils avaient “les poches percées” et dépensaient l’argent dès qu’ils le recevaient.

Elle a déclaré :

“Je n’ai jamais vu mon père entrer dans un magasin de luxe. Ce n’était pas son truc”. “Ils étaient tous les deux d’une grande générosité”,

Gilles Verdez a ainsi mentionné qu’un château faisait partie de l’héritage des frères Bogdanoff, ainsi que des droits d’auteur pour les nombreux ouvrages qu’ils ont publiés. Sasha Bogdanoff a toutefois affirmé qu’elle ne vivait pas de l’héritage et qu’elle était fière de vivre de son propre métier.

“Je vis de mon métier, pas de la succession”,

L’héritage financier des frères Bogdanoff est donc loin d’être leur seul legs, car leur contribution à la popularisation scientifique reste en mémoire de nombreux Français.

Igor et Grichka Bogdanoff, deux monstres de la science

Photo de Igor et Grichka Bogdanoff

Igor et Grichka Bogdanoff, deux noms qui ont marqué l’histoire de la télévision française. Les frères jumeaux, connus pour leur émission de science-fiction Temps X diffusée sur TF1 dans les années 80, ont été des pionniers dans leur domaine. Leur émission a captivé un large public grâce à leur approche ludique et accessible de la science.

Cependant, leur apparence physique a suscité de nombreuses critiques et moqueries, notamment après leur transformation à la fin des années 90. Malgré cela, les frères Bogdanoff ont continué à travailler dans le domaine de la vulgarisation scientifique, en écrivant des livres et en animant des émissions de télévision.

En 2021, le monde entier a été bouleversé par la disparition d’Igor et Grichka Bogdanoff. Les deux frères sont décédés des suites du Covid-19 à quelques jours d’intervalle. Leur mort a suscité une vague d’émotion auprès du grand public et de la communauté scientifique.

Aujourd’hui, l’héritage laissé par les frères Bogdanoff est immense. Ils ont été des précurseurs dans le domaine de la vulgarisation scientifique, en rendant la science accessible à tous. Leur passion pour la science et leur désir de la partager ont inspiré de nombreuses personnes à suivre cette voie.

En outre, les frères Bogdanoff ont également laissé derrière eux une collection d’ouvrages scientifiques et de nombreuses émissions de télévision qui continuent d’être diffusées aujourd’hui. Leur contribution à la culture populaire française est indéniable.

Enfin, les frères Bogdanoff ont également été des philanthropes, ayant créé la Fondation Bogdanoff qui vise à promouvoir la recherche scientifique et médicale. Leur générosité et leur engagement pour la science continuent d’inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.

En somme, Igor et Grichka Bogdanoff ont été des figures marquantes dans l’histoire de la vulgarisation scientifique en France. Leur passion pour la science, leur travail acharné et leur engagement pour la recherche continueront d’inspirer de nombreuses personnes pour les années à venir.