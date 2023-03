Le chanteur antillais Franky Vincent se retrouve dans le pétrin: Concerts annulés, harcèlement sur les réseaux sociaux et diffamation. Le chanteur de 66 ans ne s’attendait pas à ce que tout cela lui tombe sur la tête à cause d’un passage sur l’émission de Cyril Hanouna. Il décide donc de s’attaquer à la racine du problème qui est l’intervention des deux chroniqueurs Gilles Verdez et Matthieu Delormeau.

L’affaire Dieudonné resurgit chez TPMP

Franky Vincent est passé sur le plateau de TPMP le 6 décembre dernier pour parler de sa nomination en tant que Chevalier de Arts et des Lettres. Mais malheureusement pour le chanteur français ce n’est pas sur ça que l’attention s’est dirigée.

Gilles Verdez a décidé d’interpeller Franky Vincent sur un sujet qui a fait beaucoup de bruit sur TPMP, notamment avec le passage de Francis Lalanne. C’est de l’affaire Dieudonné que Gilles Verdez a décidé de parler.

Le chroniqueur reproche à Franky Vincent d’être assez proche du comédien, en lui disant qu’il avait été chez lui à l’occasion du bal de la quenelle en 2020 et qu’il s’était affiché en ligne à ce moment-là.

Il lui demande donc ensuite s’il cautionne l’antisémitisme de Dieudonné , et pas qu’une seule fois. Énervé par les questions incessantes de Gilles Verdez, il répond.

“Je ne cautionne rien du tout, je m’arrête à l’homme, à celui qui me fait rire et cela ne va pas plus loin”

Assez clair comme réponse non? Pas pour les deux chroniqueurs de TPMP. Gilles et Matthieu ont décidé que le chanteur était antisémite et ont donc commencé à le faire savoir partout sur les réseaux

Sur le débat francky Vincent ! Soutien à @gillesverdez !! Ne pas condamner l’antisemitisme, c’est être antisemite. Y a pas de débat @TPMP — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) December 7, 2022

Et c’est à cause de ça que le chanteur a commencé à subir un harcèlement sur les réseaux sociaux, le traitant d’antisémite. Il a aussi eu des dates de concert qui ont été annulés à cause de cette histoire. L’auteur de la chanson “Fruits de la passion” a donc décidé de déposer une plainte pour diffamation contre les deux chroniqueurs.

Franky Vincent amène l’affaire au tribunal

Image du compte Instagram de Franky Vincent

Le chanteur français est déterminé à rendre la justice. C’est au tribunal correctionnel de Draguignan que sera jugée cette affaire, lors du jeudi 23 mars 2023.

L’avocat de l’homme de 66 ans a été interviewé par 20 Minutes et a donné des réponses concernant plusieurs questions qui planent sur cette affaire. M. Hubert Drevet parle tout d’abord de l’impact que pourrait avoir cette affaire sur l’émission de Cyril Hanouna.

“Je n’attaque pas l’émission ni aucun système TPMP, juste des personnes pour diffamation.”

Dit-il en espérant obtenir entre 30.000 et 60.000 euros en dommages et intérêts pour son client.

L’avocat accuse aussi les deux chroniqueurs d’avoir juste voulu faire le buzz et affirme que toute cette affaire était préméditée. Il dit que Franky Vincent n’a pas à condamner qui que ce soit.

“Après cette émission, il a reçu des centaines de messages de gens qui l’ont pris pour un antisémite, il a eu des dates annulées. C’est de l’atteinte à son honneur et à sa considération, c’est de la diffamation. Il n’est pas juge, on n’a pas à lui demander de condamner.”

Les deux chroniqueurs de Cyril Hanouna se sont retrouvés dans une situation assez gênante et le chanteur ainsi que son avocat ont l’air déterminés à faire justice. Pour l’instant Gilles et Matthieu ne se sont pas exprimés sur l’affaire. Ils le feront au tribunal.