La jeune actrice Rebecca Marder a connu une ascension fulgurante. C’est seulement en 2022 qu’elle a commencé à apparaître et devenir connue du grand public grâce à des film dans lesquels elle a joué, comme “Une jeune fille qui va bien” qui lui a valu le Swan d’or de la révélation féminine, ou encore les nombreuses comédies musicales dans lesquels elle a participé.

Une actrice avec de grands espoirs

Rebecca Marder n’en est qu’au début de sa carrière et pourtant elle attire déjà les regards. En effet elle avait été nominée pour le César du meilleur espoir féminin, même si ce dernier lui a été raflé par Nadia Tereszkiewicz.

Mais la jeune actrice ne baisse pas les bras pour autant. Elle revient ce mercredi 22 mars sur grand écran, aux côtés du très attendu John Wick 4. Rebecca Marder joue aussi dans le film “De Grandes Espérances”. Elle incarne Madeleine, une jeune femme qui veut devenir ministre et avoir une carrière politique.

Dans ce thriller politique de Sylvain Desclous, on suit l’histoire de Madeleine, jeune femme issue d’une famille modeste, qui a pour but de devenir ministre. Elle prépare l’oral de l’École nationale de l’administration chez son petit ami Antoine en corse (personnage qui est incarné par son vrai petit ami Benjamin Lavernhe) qui lui aussi aspire à une carrière politique.

Tout bascule lorsque pendant une de leurs sorties ils sont agressés par un bandit et Madeleine tue accidentellement cet agresseur. Les deux amoureux ne peuvent pas se permettre de laisser qui que ce soit découvrir l’histoire de cet incident, qui pourrait compromettre leurs futurs carrières.

Vient ensuite s’ajouter le fait que Madeleine et Antoine finissent par intégrer deux camps politiques adversaires. On suit donc le développement de leurs péripéties.

Beaucoup de gens reprochent au film d’être un peu mou et de manquer d’action et de suspense, bien qu’il devienne très intéressant vers la fin car étant donné l’évolution de l’intrigue.

Image issue de la bande d’annonce du film De Grandes Espérances

Rebecca Marder : Une actrice avec un talent naturel pour le cinéma

Bien que Rebecca Marder soit connue pour les rôles qu’elle a occupé dans différents films, depuis son plus jeune âge le cinéma son activité principale.

En effet, la jeune femme avait passé sept ans à jouer dans pour la Comédie Française.

“Après avoir passé sept ans protégée par les murs de ce théâtre en étant au cœur même du jeu, toute la journée de 9h à minuit, au travail, j’ai l’impression de découvrir une autre dimension de ce métier”

Et c’est la transition définitive vers le monde cinématographique qui a fait de Rebecca Marder l’actrice qu’on connaît aujourd’hui.

L’actrice a enchaîné les rôles dans différents films comme ”Une jeune fille qui va bien” ou encore ”Les goûts et les couleurs”, et ses performances ont impressionné les cinéastes qui la qualifiaient de vraie Rolls.

“le talent, une inconscience d’être belle, une lumière qui émane d’elle et est intemporelle”

nous raconte Sandrine Kiberlain, la réalisatrice du film Une jeune fille qui va Bien.

Ce qui est sûr à propos de Rebecca Marder, c’est qu’elle continuera à poursuivre ses rêves et à travailler plus dur pour devenir une icône de l’industrie cinématographique, et nous lui souhaitons une bonne continuation.