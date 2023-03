Avec la sortie du film John Wick 4 qui approche en France, Keanu Reeves a été invité sur le plateau du Quotidien pour parler de cette suite tant attendue. Beaucoup de gens ne s’attendaient pas à une telle interview et étaient impatients d’y assister. Cependant, les internautes n’ont pas aimé la façon dont Yann Barthès a mené cette interview, surtout lorsqu’il a proposé à Keanu de…

Qu’a fait Yann Barthès ?

Il se peut que le présentateur du Quotidien ait été un peu trop excité à l’idée de recevoir Keanu Reeves. En effet, le présentateur a mis le célèbre acteur dans l’embarras plus d’une fois et Keanu ne savait pas vraiment comment réagir ou répondre aux questions de Yann.

Yann Barthès demande au doubleur de Keanu, Chad Stahelski, si Keanu est la personne la plus cool au monde et le présentateur demande aussi quel genre de star est l’acteur de John Wick, chose à laquelle l’homme de 58 ans répond en rigolant et en se cachant le visage.

“C’est gênant. Je ne suis même pas dans le top 10, qu’est ce que vous faîtes ici c’est super gênant. Le top 10… même pas sur la liste. Oh mon Dieu mais c’est de pire en pire, qu’est ce qui se passe ici.”

En tout cas, Chad répond aux questions de Barthès en disant que Keanu pousse l’équipe en avant et qu’il inspire tout le monde.

Keanu garde son humilité malgré les différentes remarques de Yann Barthès et essaye de naviguer les eaux pendant cette interview où l’acteur est constamment embarrassé par les questions et les demandes du présentateur.

Keanu Reeves est-il le mec le plus cool de la planète ? On a posé la question à Chad Stahelski et Keanu Reeves était très TRÈS gêné 🤭#Quotidien pic.twitter.com/k5qq27dcqS — Quotidien (@Qofficiel) March 9, 2023

Mais ce qui a fait polémique, c’est le fait que Yann ait sorti une bouteille de whisky en plein milieu de l’émission et en a versé dans les verres de Keanu et Chad en disant “Nous on n’a pas le droit de boire, mais vous oui !“

Les internautes ont réagi au geste du présentateur de façon assez véhémente en lui rappelant qu’on ne donne pas d’alcool à boire aux invités.

“Bizarrre, Barthes ne veut pas boire un whisky avec Keanu Reeves (le rêve ultime) alors que ça ne le dérangeait pas d’allumer une clope pour fumer avec Deneuve“ “Il ne faut pas boire avec modération. L’alcool tue.” “Ah ok ils filent du whisky aux invitées sur le plateau maintenant”

John Wick 4 sera-t-il à la hauteur ?

Image du trailer du fil John Wick 4

Mis à part cette partie gênante de l’interview du Quotidien, Keanu Reeves était venu parler du film John Wick 4 qui devrait sortir en France le 22 mars. Les Anglais ont cependant été plus chanceux et ont déjà eu accès au film qui est disponible depuis le 6 mars à Londres. Certains internautes ont déjà donné leur avis sur ce qui semble être un film glorieux.

“John Wick 4 est vraiment incroyable! Je suis tellement resté bouche bée que j’avais mal à la mâchoire à cause de la créativité de certains décors. Vous n’êtes pas prêts pour ce que Keanu va faire avec le fusil à pompe dragon breath (souffle du dragon).”

D’autres utilisateurs étaient dubitatifs à cause de la durée du film, car ce dernier dure 3 heures ! Mais malgré cela, les Anglais disent que John Wick 4 parvient à rester captivant pendant l’intégralité de ces 3 heures grâce à son rythme, ses scènes d’action incroyables et son décor inventif.

J’ai hâte de voir ce film en salle le 22 mars.